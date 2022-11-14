FTX破產血流成河 他慘賠3年薪水:求償無門

全球第二大虛擬貨幣交易所FTX出現高達80億美元（約新台幣2,500億）的資金缺口，已於上週聲請破產，甚至傳出創辦人Sam Bankman-Fried（SBF）挪用數十億美元客戶資金，引發虛擬貨幣投資人恐慌。值得注意的是，台灣也有不少投資人受害，一名女網友透露，自己的弟弟在虛擬貨幣這一塊放了很多錢進去，如今賠上超過3年的薪水，而且求償無門。

一名女網友以「家人投資的虛擬幣FTX交易所倒閉」為題發文指出，市值前三名的FTX交易所倒閉了，可以類比成一家存款很多的銀行倒閉了，但問題是完全沒有存款投保機制，虛擬貨幣投資人求償無門。她表示弟弟在美國工作，在這一塊放了很多錢，弟弟身邊投資虛擬幣的朋友也很多，誰也沒想到幾天之內說倒就倒。

該名女網友說，不到兩年前弟弟還很開心說比特幣讓他大賺，結果現在全部化成零，而且不知道怎麼求償，畢竟虛擬幣缺少政府監管，沒有嚴密的法規，至於弟弟賠掉的錢則超過他3年的年薪。她奉勸大家還是投資成熟的金融商品，例如股票、外匯就好，新型態的東西確實可能讓你爆富，但也可能讓你全部的錢灰飛煙滅。

其他網友紛紛表示，「虛擬貨幣去中心化就是個笑話」、「 新型態的龐氏騙局，大家都在賭自己不是最後一隻老鼠」、「玩加密貨幣心臟真的要很大顆」、「我也賠了一個月薪水，雖然是可負擔的賠償金額，但還是有點小難過」、「我同學賠了10年積蓄，我現在每天開導他」、「上一個搞包裝的好像就是連動債，想想那時多慘」、「虛擬貨幣就是因大幅印鈔才漲的，升息就該見好就收」。

（中時新聞網 邱怡萱）

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