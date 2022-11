「黑豹2」掀觀影熱潮 刷新11月票房紀錄

漫威超級英雄電影《黑豹2:瓦干達萬歲》北美首映周末票房預估進帳1.8億美元,不但締造歷來11月最佳紀錄,也為今年第二高的首映周末票房。

根據Entelligence的預估,《黑豹2》上周末約吸引1,270萬人進入電影院觀賞,僅次於今年《奇異博士2:失控多元宇宙》,當時它在5月首映周末共有1,370萬人觀看,共進帳約1.87億美元。

Comscore媒體分析師得加拉巴甸(Paul Dergarabedian)認為,北美電影市場自夏季以來由於缺乏大片而陷入疲弱,然而《黑豹2》的上映,再度喚醒大眾有關漫威電影的魅力,也為該市場注入強心針。

本片是2018年《黑豹》的續集。首集男主角查維克博斯曼(Chadwick Boseman)2020年因癌症辭世後,當時漫威團隊曾陷入膠著,一度考慮要停拍續集。(工商時報 蕭麗君)

超級英雄電影「黑豹2:瓦干達萬歲」不負眾望,美加地區開映週末初估進帳1.8億美元,刷新影史11月最佳紀錄,也是今年第2高開映票房,為低迷已久的市場注入強心針。

本片是2018年全球票房近14億美元的「黑豹」(Black Panther)續集。首集男主角查維克博斯曼(Chadwick Boseman)2020年不敵癌症辭世後,續集劇情更動,敘述虛構非洲國家瓦干達如何面對國王帝查拉駕崩,呼應現實情形,並向查維克博斯曼致敬。

「黑豹2:瓦干達萬歲」(Black Panther: Wakanda Forever)11日在美加上映,3天來初估進帳1.8億美元(約新台幣56億元),打破「飢餓遊戲:星火燎原」(The Hunger Games: Catching Fire)2013年以1.58億美元締造的11月最高開映週末票房紀錄。

這是美加今年第2高開映週末票房收入,僅次於「奇異博士2:失控多重宇宙」(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)5月開映3天進帳的1.87億美元。

這也是COVID-19(2019冠狀病毒疾病)大流行以來,美加第3高開映週末票房收入。去年12月上映的「蜘蛛人:無家日」(Spider-Man: No Way Home)以2.6億美元居冠,連同「奇異博士2」與「黑豹2」,3部片都是漫威電影宇宙(MCU)作品,凸顯超級英雄電影深具票房影響力。

放眼全球,「黑豹2」在美加及55個市場上映,開映週末賺進3.3億美元。

如同近5年前上映的首集,「黑豹2」由萊恩庫格勒(Ryan Coogler)編導且以非裔美籍演員為主要班底,初次亮相的神秘海底王國角色則以拉美裔演員為主。本片開映週末吸引的觀眾中,非裔與拉美裔占了半壁江山,有別於美加市場賣座電影通常以白人觀眾為主力的情形。

「黑豹2」除吸引漫威影迷及懷念查維克博斯曼的觀眾外,也引進更多角色,延續MCU橫跨23部電影的「無限傳奇」(The Infinity Saga)2019年結束後進一步拓展超級英雄宇宙的路線。

「黑豹2」寫下票房佳績對好萊塢與片商迪士尼(Disney)而言有如久旱逢甘霖。

自夏季以來,電影市場因缺乏頂級大片而深陷低迷,全球第2大院線電影世界集團(Cineworld)9月在美國聲請破產,戲院在年底電影旺季到來前總算重現熱絡景象。

迪士尼上週因Disney+等串流事業虧損而繳出黯淡財報,股價重挫。「黑豹2」票房奏捷有如及時雨,加上「阿凡達:水之道」(Avatar: The Way of Water)12月上映,將是迪士尼本季提振業績希望所託。(中央社)

延伸閱讀

東南亞戲院 大同四代入主

Disney+虧損擴大 預告強勁成長趨緩

迪士尼擬凍結人事招聘、裁員

投票完來看戲 《冥遊記─帝王之宴》國家歌劇院登場