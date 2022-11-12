銀行突入帳1元!過來人急喊報警:小心被告

詐騙猖獗務必小心，一名女網友表示，最近發現自己的銀行莫名入帳了1元，使用網銀查詢發現是一間從未聽過的公司電匯過來的，讓她覺得很奇怪，也很擔心自己被列為詐騙集團的人頭帳戶，讓她不知道該怎麼辦才好，對此，一名過來人則勸她快報警，否則最慘的狀況恐被告，真的超麻煩。

一名女網友日前在臉書社團《爆料公社公開版》上表示，她有一個銀行帳戶是專門工作薪資轉帳用的，每個月收到薪水以後，她就會把所有錢都轉到另一個較常用的帳戶，因此該帳戶裡都沒有錢，但有天那個帳戶卻突然收到1元的電匯金額，讓她覺得很奇怪。

女網友指出，登入網銀後發現是間科技公司電匯過來的，讓她很擔心自己的帳戶外洩，被詐騙集團列為人頭帳戶，因為她從未聽過這家公司。而她上網查詢也發現，網路上有些詐騙手法就是這樣操作，因此立刻打了165反詐騙諮詢專線求助。而反詐騙專線的人聽完說，電匯必須本人臨櫃辦理，若對這1元很擔心，也可以帶證件和存摺去銀行查詢。

女網友說，165反詐騙專線的人安慰她說，電匯單需臨櫃辦理，所以可查出當初匯款的人的相關資料，所以若萬一真被列為人頭帳戶提告，也不需要過於擔心，但她聽完卻覺得，對方若真的是詐騙集團，當時去銀行填資料肯定都是亂寫，因此她感到很焦慮，不知道該不該先去報警。

貼文引起網友討論，不少人建議原PO有疑慮就先報警，也比較知道該怎麼處理。另也有苦主分享自己慘痛的經驗說，曾遇過詐騙集團拿她的帳戶去騙別人錢，好險她當時有發現莫名入帳的1元，報警並通知銀行以後，最後沒有發生什麼事，不過還是為此跑了2次法院，真得非常麻煩。

（中時新聞網 何立雯）