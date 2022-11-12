去台積工作「這輩子沒法賺大錢」律師點關鍵因素

「護國神山」台積電許多人擠破頭想進去，但有網友的妹妹卻拒絕面試邀約，跑去投名不見經傳的公司，氣壞媽媽引發討論，對此，律師林智群分享自己的看法「去台積電，你這輩子就沒辦法賺大錢」，認為台積電名氣已經起來，一堆人卡在前面，跟在人家後面根本什麼都吃不到。

林智群昨天（11日）在臉書指出，大家想去台積電工作很正常，畢竟公司大、薪水高、不會倒，「不過去台積電，你這輩子就沒辦法賺大錢。」林智群解釋，因為台積電名氣已經起來，一堆人卡在前面，「跟在人家後面，你只有吃屁的份！」

林智群舉例，一名台大資工系學長20幾年前在聯電上班，那個時候聯電成立一間新公司需要很多工程師，一堆老鳥不想去，只好抓菜鳥，學長被調去時還很哀怨，覺得被發配邊疆，但後來他變成那家新公司的第一代工程師，拿了一堆股票，早早就退休，而那家新公司就叫「聯發科」。林智群表示，當然不是每個新公司都會變成聯發科，但去台積電工作，就只會是第n代工程師，不會是第一代。

對此，有網友認同這看法「危機入市大概也是這種概念，不冒險不知道誰是最後贏家」、「安定但已經看到結局生活VS不穩定但有機會發達」、「印象中信驊科技也是類似的故事，現在股價已經2,000多塊了」，但也有人說「到台積電面試跟錄取還很遠」、「如果是第一份工作的話會傾向選台積電或大公司，對之後的工作有很好的加分效果」。

（中時新聞網 莊楚雯）