莫德納次世代疫苗18日開打 北市10日預約

中央流行疫情指揮中心說明莫德納次世代BA.4／5疫苗即將於11月18日開打，北市預約平台第37期率先於11月10、11日起開放預約，時間為早上9點至晚上9點，11月18、19日2天提供超過4,000名額，有台大醫院、長庚醫院(於田徑場)、新光醫院、北市市立聯合醫院中興院區、陽明院區、忠孝院區(於成德市場)及萬華醫院等計7家醫院提供預約接種服務。

現階段國內核准接種的莫德納次世代BA.4／5疫苗含原型株及Omicron BA.4／5變異株抗原，研究顯示次世代疫苗對抗Omicron變異株有較佳之免疫反應；依據衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，莫德納次世代BA.4／5疫苗提供滿12歲以上民眾接種追加劑(含第1次、第2次及第3次追加劑)使用，接種間隔為與最後一劑基礎劑／基礎加強劑或前一劑追加劑間隔至少12周(84天)。

北市衛生局表示，曾確診者則建議距發病日／確診日3個月後再接種，以延長疫苗保護力。本土Omicron變異株仍以BA.5為主要感染病毒株，且疫情回升風險持續存在，呼籲符合資格對象儘快完成接種，提升自身免疫保護力。

衛生局提醒，民眾登記前應先確認符合本次接種資格，前往接種時請攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡(小黃卡)，由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。

北市合約醫院仍有開設各項疫苗特別門診，相關接種訊息可查閱北市防疫專區疫苗接種訊息(網址：https://reurl.cc/o1Y8Vv)。

（中時 游念育）

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