雙11怎麼刷 三大電商掃貨神卡大公開

繼百貨週年慶後，年末最強雙11購物節即將到來。每年這時候各大電商無不摩拳擦掌，祭出許多超狂優惠。因疫情與國際局勢所帶來的蝴蝶效應，光是民生物價通膨、股票熊市、美元升息等因素，都讓民眾荷包有感緊縮，而隨即國境解封，疫情早已深化國人日常逐漸走向新常態，無論有無出國計畫，消費者勢必抓緊年底這波折扣大檔省荷包，各電商也看準流量高峰，預期締造雙11銷售額達最高點。

網購剁手族，三大電商龍頭雙11如何搶購優惠？Money101指出，momo「雙11超狂購物節」起跑日就先送出111萬獎金，11/11當天下單再抽亞洲不設點雙人來回機票以及國內五星飯店住宿券，同時還享全站最高23.5％的超狂回饋。此外，選對銀行信用卡回饋拿滿滿。花旗銀行、玉山銀行、台新銀行、中國信託銀行、星展銀行、安泰銀行、日盛銀行等30大銀行來助陣，最高回饋可達20％。

Money101行銷公關張書敏提醒民眾搶雙11優惠，除了看準網購神卡賺回饋外，更可留意搭配電子支付享回饋，像是LINE Pay指定時間購物滿25,000元享LINE Points 2,500點，街口支付單筆滿2,500元現折200元，換算回饋最高皆有10％。

此外，往年PChome都會砸大錢舉辦直播演唱會拉抬聲勢，然而2022年決定捨棄連辦五年的演唱會，改採「還利於民」的行銷策略，主打以價格戰轉守為攻。PChome每月提供許多指定銀行滿額優惠，雙11檔期最高通常可回饋超過10％，不過銀行滿額禮需要在指定時間內搶限量的登錄名額。

今年蝦皮1111活動從10/19一路開跑到11/11，10/28～11/2期間有一連串的主題日，像是運動時尚日、美好食光日、商城日、超級閃購日等，另外最主要的活動有早鳥領取免運券、免費優惠券、蝦幣回饋、大牌優惠等，儘管這次早鳥免運券數量僅6張，相較往年有減少，但11/10前預領免運券後且符合條件可享台灣虎航1年搭機免運套票(來回12趟)、iPhone 14 Pro Max、100蝦幣等好禮。除了掌握免運優惠，大家雙11購買蝦皮時也可順帶利用銀行折扣碼與銀行卡友日優惠，獲取更多的折扣，目前折扣碼普遍為蝦皮商城滿3,500元現折350元。

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