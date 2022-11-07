走過20個年頭 經典八角便當將停售

第7屆鐵路便當節即將於11日至14日在台北車站大廳登場，今年規模是歷年之最，邀請39家業者推出60款以上便當，除了國內業者還包括8家日本業者。值得一提的是陪伴民眾走過20個年頭的台鐵八角木質便當，便當節後就走入歷史，台鐵也將在便當節限量販售。

台鐵局附業營運中心總經理陳文川表示，4天展覽期間，台鐵6家鐵路餐廳結合在地食材推出19款特色便當，尤以「一日限定」EMU3000型陶瓷特色便當最吸睛。其中台北是海陸飯糰便當、七堵是海陸油飯便當、台中是鯖食便當、高雄是心鰻意足便當；花蓮推出俗稱「黃皮仔車」的餐盒，特色造型便當外盒值得收藏；台東餐務室則以輕食結合台東在地特色，做出「來趣台東餐盒」等多款限定餐點。

此外，陪伴民眾走過20個年頭、過往占台鐵便當銷售量85％的八角便當木質材質，由於設計上有所設限且成本較高，此次鐵路便當節後就走入歷史。台北鐵路餐廳及七堵餐務室特別重新製作「經典八角便當」，在本次活動會場的台鐵便當主題館限量販售。

日本8家鐵路業者推出多款特色便當，包含：東日本旅客鐵路株式會社首次在台灣亮相的E5系新幹線便當；西武鐵道-秩父名物味噌豬肉丼；伊豆箱根鐵道-宛若蔬食版散壽司的香菇蔬食炊飯；近江鐵道-滋賀名物近江牛丼；日本東武鐵道台北分公司-SL大樹埋藏金便當豪華牛肉版（金）；近鐵電車-SHIMAKAZE便當；信濃鐵道-觀光列車六文特製燒肉便當；一畑電車株式會社-結緣飯糰便當。

（中時簡立欣）

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