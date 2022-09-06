租屋族冷氣不亂吹 電費卻嚇壞 網曝關鍵

租屋族冷氣不亂吹 結算電費卻嚇壞 過來人曝：快檢查這裡

租屋族除了每個月要固定支出房租外，電費更是一筆可觀的開銷。一名網友和朋友合租套房，不料2個半月的電費竟然要3600元，讓他相當不能接受，因此上網請益租屋的電費究竟落在哪個區間比較合理，文章曝光後引來網友分享妙招，有機會能抓出偷電真兇。

原PO「Dcard」發文表示，和友人合租一間6坪大的套房，電費一度5塊，每兩個月結算一次，平時冷氣使用習慣從晚上8點半開到凌晨3點，其他家電只有冰箱和電扇。近日因房東拖比較久，2個半月才結算電費，沒想到居然高達3600元，平均下來一天就用了10度電左右，讓原PO直說「嚇到不敢亂開電腦玩了」，也好奇一般租屋族的電費落在哪個區間比較正常？

貼文一出引起網友討論，有人認為這樣的電費偏高，和原PO類似的生活習慣，兩個月電費只要1350元左右，還有人說「我跟男友住，兩個月電要4千多元，還以為電錶壞掉，後來發現共用電偷接我的電」、「可以出門前拔掉所有插頭，然後關房間總電源，回家看看電錶有沒有跑」。

不過也有人認為原PO的電費很正常，表示「我兩個人住電熱水器、冷氣很少關，再加上一台冰箱，電費也要3000多」、「我6、7月的電費就高達6900元」、「我的一天跳20度」、「我每天看電錶也是一天10度，主要是冷氣的問題」。

文章來源：「Dcard」發文

（中時新聞網之房產網 陳駿碩）