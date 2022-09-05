阿堂鹹粥沒開發票！網爆「客人要才給」 店家6字回應

台南知名美食「阿堂鹹粥」9個月內連漲價兩次，引發網友不滿，一名網友在網路爆料，上個月到阿堂鹹粥消費，結帳時發現店家沒開發票，事後才知道阿堂鹹粥不會主動給，他向國稅局喊話「拜託祭出一點手段好嗎？」對此阿堂鹹粥員工表示，老闆娘不在店內，不便多做回應，說完「我們現在很忙」，就迅速掛上電話。

原PO昨（4）日於PTT八卦版指出，上個月到台南吃阿堂鹹粥，點餐到結帳都沒有看到店家開立發票，當下他以為是傳統老店不需要，所以沒有多想。事後他上網爬文才知道阿堂鹹粥是要開發票的商家，常常客人要求開發票才會給，「原來不主動給發票是他們的陋習。」

原PO表示，要漲價、賣貴他都沒意見，但是該繳的稅金還是要繳，認為阿堂鹹粥被政府核定要開發票這麼多年，到目前為止還是要開不開，他向國稅局喊話「拜託祭出一點手段好嗎？」

貼文曝光，網友熱烈討論，「他們不是第一次漏開了啦」、「每碗都開要再漲10%啦」、「吃觀光客的錢，還敢這樣子真是欠檢舉」、「這種生意好還要逃漏稅真的爛」、「如果固定開發票大概一碗變320元」、「你再逼他開發票，他就會再漲價，然後還是常常忘記開發票」。

針對漏開發票一事，有媒體報導，店家稱投訴的顧客是接近休息時用餐，當時發票機在清潔才不慎漏開。《中時新聞網》致電店家，但員工說，老闆娘不在店內，不方便回應任何事，便迅速掛斷電話。

（中時新聞網 楊雅婷）

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