別讓腸胃不開心 中秋烤肉切記3原則

下週六迎來中秋節，正是大啖烤肉、月餅等時節，醫師提醒，每年中秋節過後，腸胃科門診人數增加，呼籲民眾3大飲食原則，尤其吃飯切記7分飽，因吃太撐會加劇胃食道逆流症狀，讓人胸悶、胸痛、上腹痛；此外，要避免不潔食物，免受腸胃道疾病侵擾。

台北醫學大學新國民醫院胃腸肝膽科醫師林倬瑋提醒3大飲食原則包括：

1. 吃飯就吃7分飽，避免胃食道逆流

胃食道逆流疾病在台灣盛行率約每4人就有1人有症狀，臨床上症狀有胸口灼熱、上腹痛、吞嚥困難、胸痛、咳嗽及聲音沙啞等，且食用高油、高澱粉、刺激性食物，會加重胃食道逆流症狀，因此月餅等高熱量食物宜少量食用。此外，吃得太飽、太撐也會造成症狀加劇，建議佳節聚餐就吃7分飽，少量多餐沒煩惱。

2. 烤肉食材要新鮮，遠離腸胃炎

中秋節烤肉堪稱民眾最期待的活動，烤肉時要注意食材的保鮮，台灣即使到了秋天還是很炎熱，高溫會致細菌增生、食物腐敗，若在家門口烤肉，未立刻下烤爐的食材應先放冰箱冷藏；若外出烤肉，建議將食材放置保冰桶保存。烤肉應使用熟食專用夾子及公筷母匙以避免感染，越細心越能遠離腸胃炎。

3. 糖友切忌甜食一口接一口

柚子是中秋節必備的應景水果，常讓人不自覺就吃掉一整顆，因為充滿纖維，對於一般人有促進腸胃蠕動、幫助排便的效果，但糖尿病患者的血糖控制卻是醫師的夢靨，過量攝取柚子會導致血糖飆升。醫師建議，一餐維持一個拳頭份量的水果，並時常自我監控血糖，更能掌握健康飲食量。

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