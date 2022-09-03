軒嵐諾恐再升強颱 晚間暴風圈有機會觸陸

氣象局今天表示，軒嵐諾目前達中颱上限強度，不排除有再升級為強烈颱風的機會；暴風圈也會再擴大，今天晚間有可能接觸台灣陸地，宜蘭、基隆、新北要多留意。

根據中央氣象局最新資訊，中颱軒嵐諾今天上午11時的中心位置在北緯23.3度，東經124.7度，即在台北的東南東方約380公里海面上，以每小時16公里速度，向北轉北北西進行。

氣象局指出，軒嵐諾中心氣壓約930百帕，近中心最大風速每秒48公尺（約每小時173公里），相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺（約每小時209公里），相當於17級風；七級風暴風半徑280公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員謝佩芸今天表示，預計今晚至明天上半天是軒嵐諾最接近台灣的時刻，警戒區為東半部、北部海域；由於軒嵐諾行進路線有點搖擺、速度不定，最新預測暴風圈在晚間有機會接觸台灣陸地，宜蘭、基隆、新北要多留意。

謝佩芸指出，目前軒嵐諾強度為中度颱風上限，未來暴風半徑還有擴大的趨勢；目前不排除會重新回到強颱強度，但確切的時間各國模擬仍有分歧，需要持續觀察。

謝佩芸說，由於昨天因為整體環境比較差，軒嵐諾結構不好，但昨天下半天開始到入夜逐漸整合，所以開始有比較明顯的中心出現。

謝佩芸說，因為颱風環流影響，上午西半部雲林以北沿海都出現較明顯的雨勢，北台灣也有一陣陣間歇性的大雨。根據氣象局統計，今天截至上午11時50分，累積雨量以苗栗縣後龍鎮177毫米最多，累積雨量前8名都在苗栗，另外包含新竹、宜蘭累積雨量也都破百毫米。

謝佩芸提醒，不論接下來暴風圈是否會觸陸，西半部沿海都會有明顯強陣風，今天下半天台南、高雄、屏東風力也有機會增強，隨著軒嵐諾北上，蘭嶼可能到12級風，大台北地區晚間也會有明顯的強陣風出現；預估強陣風會一直持續到明天白天。

氣象局統計昨天零時至今天上午11時出現較大陣風區域為蘭嶼11級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為宜蘭縣太平山284.0毫米，台北市陽明山鞍部268.0毫米，新竹縣鳥嘴山240.0毫米，新北市坪林交控236.5毫米，苗栗縣南勢207.0毫米，桃園市茶改場203.0毫米。

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