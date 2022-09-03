軒嵐諾陸警發布 風雨大噴發時間曝光！

中央氣象局今天凌晨2時30分發布中度颱風軒嵐諾陸上颱風警報，預測今天晚上至明天白天是暴風圈離台灣最近的時候；今天北台灣會有持續性降雨，北部、東北部、中部山區也可能會有豪雨出現。

根據氣象局最新颱風警報單，軒嵐諾清晨6時的中心位置在北緯22.8度，東經124.8度，即在鵝鑾鼻的東北東方約410公里海面上，以每小時13轉17公里速度，向北進行。

軒嵐諾中心氣壓約940百帕，近中心最大風速每秒45公尺（約每小時162公里），相當於14級風；瞬間最大陣風每秒55公尺（約每小時198公里），相當於16級風；七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里。

氣象局預報員謝佩芸表示，軒嵐諾暴風圈已進入台灣東半部海面，對宜蘭、新北市及基隆將構成威脅，因此發布海上陸上颱風警報；預計此颱風暴風圈未來有擴大趨勢，今天晚上至明天白天是暴風圈離台灣最近的時候。

謝佩芸指出，今天北台灣降雨持續，未來24小時降雨北部山區可能會來到200至400毫米，北部、東北部、中部山區也可能會有豪雨出現，其他地區因颱風環流影響，也容易有瞬間較大雨勢；整體而言，今天降雨的狀況還會比昨天更為增加。

謝佩芸說，由於軒嵐諾外圍環流通過台灣海峽，會有明顯的強陣風，今天台灣西半部、東北部、東部、澎湖、馬祖還是會有9至11級的強陣風，今天晚間颱風北上後會有一些改變，今天入夜後到明天上半天，桃園以北、宜蘭地區風力會明顯增強，蘭嶼今天下半天可能會有10至12級的強陣風。

謝佩芸提醒，今天台灣各沿海風浪都偏大，北部、東半部已觀測到3至4公尺的大浪、西半部也有2至3公尺的大浪。

根據氣象局統計，自2日零時起至3日清晨6時出現較大陣風區域為蘭嶼11級，東吉島、彭佳嶼10級；出現較大累積雨量為台北市陽明山鞍部257.5毫米，新竹縣鳥嘴山226.0毫米，宜蘭縣太平山218.0毫米，新北市火燒寮216.0毫米。

（中央社）

軒嵐諾整隊中 大噴發時間曝 北台灣衝擊最重

持續增強的「軒嵐諾」颱風，陸警已發布，接下來要注意的就是它的路徑，以及增強後的狀態。颱風暴風圈預計今晚接觸新北、基隆、宜蘭陸地，外圍環流掃過的地區，狂風暴雨也免不了。天氣風險總經理彭啟明表示，軒嵐諾正在盤整，「有再度增大、增強趨勢」，影響最顯著的時間，就在今晚到明晨。

彭啟明PO文指出，目前看起來軒嵐諾的暴風圈會接觸到東北角一帶，風雨實際影響北部的時間，落在今晚到明天清晨，趁今天白天還有空檔，應及早做好防颱準備。

中央氣象局針對台中以北9縣市發布豪、大雨特報，今新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣地區及台北市、宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、台北、新竹市、台中、宜蘭有局部大雨。

（中時新聞網 王嘉慶）