婦人拒菸酒仍罹大腸癌 醫揭多人中獎關鍵

40歲女拒菸酒仍罹大腸癌 醫揭恐怖愛好 超多台人都中獎

台灣號稱「手搖飲王國」，各種類型的店家滿足不同族群的需求，不過愛喝飲料的習慣，恐怕會讓你和癌症的距離更靠近。家醫科醫師陳欣湄表示，一名女性患者平時無不良習慣，卻被診斷大腸癌第4期，一問之下才知道患者「每天1至2杯含糖飲料」，陳欣湄也進一步分析了高糖份和大腸癌之間的關聯。

家醫科醫師陳欣湄在節目《健康2.0》分享一個讓他印象深刻的個案，一名40多歲的女性患者，體型有點肉肉的，起初想要做營養調理，但後來卻跟醫師表示，她其實已經罹患大腸癌第4期，目前正在治療中。

「在過程中她不斷問自己，我到底做錯了什麼事情」，陳欣湄表示，這名患者平時鮮少吃加工的紅肉，也不抽菸、喝酒，深入追問後才知道，患者有一個習慣和常人相比稍嫌不健康，「每天必喝1至2杯的含糖飲料」。

陳欣湄指出，糖和癌症究竟有無關聯，其實已經在醫學界被討論多年，當身體攝取過多精緻糖，可能會讓潛在的癌症問題引爆。陳欣湄說，高糖的食物會讓血糖升高，進而導致「胰島素阻抗」，而胰島素阻抗本身與癌症是有關聯的；此外，精緻糖也容易讓脂肪囤積，造成「身體慢性發炎」，這樣的情況也同樣和癌症有關。

陳欣湄建議，可以先從減少飲料糖量開始，每次減少20%，「譬如從全糖改為八分糖，八分糖改為半糖」，慢慢克服高糖量的問題，最後達到完全無糖，降低相關併發症的機率。

（中時新聞網 陳駿碩）

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