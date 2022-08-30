六都過去4年誰變化最大？眾人齊喊這縣市

台灣有台北、新北、桃園、台中、台南、高雄6個直轄市，一名北漂到台北生活的台中網友好奇詢問，過去4年來六都誰的變化最大？引起網友熱烈討論，綜合大家的回應發現，多數人認為這幾年來看起來改變最明顯的不是雙北，而是台中市。

一名來自台中的網友日前在PTT上發文表示，他從2018年起北漂到台北生活，因此對於台北和台中之間的變化都看在眼裡，整理了六都這4年來的變化，撇除掉高漲的房價，不知道哪個縣市的變化最大。

該網友也分享他心中認為6都有改變的地方，台北市整頓市場、社宅跟橋樑；新北除了捷運，其他部分不是太了解；桃園市也不熟，但知道有高鐵青埔那區整治，還有鐵路地下化；台中市由於是家鄉所以比較有感，包括74線加強、水湳經貿、中科陸橋、豐原轉運站、大智路打通、北屯發展；台南鐵路地下化；高雄台積電進駐與黃線捷運。

貼文引起網友討論，綜合大家的回應發現，大家最有感的竟是台中。「應是台中，台北這幾年比較像重整」、「台中，物價比台北便宜很多，居住品質也不錯」、「台中和高雄都改變蠻多的」、「新北真的不錯」、「台中是變化最大的」、「我住台北，也感覺是台中變化最大，雙北很難再玩出什麼花樣了，桃園沒什麼印象」。

（中時新聞網 何立雯）

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