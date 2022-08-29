開學防疫新制看這裡!9/12起不再全班停課

高中以下學校明天（30日）開學，教育部公布各級學校開學後防疫新制，開學前兩周先按照舊制，即「1人確診班級停課3天」，9月12日起改適用新制，確診者7天隔離期滿無症狀可入校，其他接觸者快篩陰可正常上學。此外，上體育課仍須戴口罩，但無呼吸道症狀，保持社交距離者可不戴，音樂課唱歌、跳舞也可不戴口罩，《中時新聞網》整理開學相關規定懶人包，供學生和家長參考。

●高中以下（含幼兒園）9/12日起實施確診停課新制

確診或快篩陽性：實施7天居家照護，期滿無症狀可入校上課。

確診者的同班同學、老師：學校提供1劑免費快篩，快篩陰無症狀可上課，如有症狀應儘速就醫。

與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：學校也提供1劑快篩，陰性無症狀者，正常上課。

●高中以下（含幼兒園）開學防疫指引

課堂上：依據教育部公文，教師授課、學生體育課都應全程戴口罩；但運動時，若師生沒有呼吸道症狀且與不特定對象能保持社交距離則可以不戴，無運動行為或運動結束仍要戴上口罩。

音樂課吹奏樂器不得共用，師生歌唱、合奏、舞蹈等教學活動，可不戴口罩，但課程開始前與結束後仍須戴口罩，並加強消毒。

戶外教學活動：未禁止舉辦校外教學及戶外活動，但提醒要戴口罩、保持社交距離，搭乘交通工具應該依交通部規定且要造冊；跨校的交流活動，則在落實校園防疫規定及參與人員防疫措施前提下開放辦理。

其他：全校師生除用餐、飲水外，全程戴口罩並維持社交距離，開冷氣時對角各開啟一扇窗，每窗至少開啟15公分，課程中建議固定成員，並落實課堂點名。

●大專院校開學日起實施停課新制

確診或快篩陽性個案：實施7天居家照護後，期滿無症狀可入班上課。

曾與確診者「脫口罩接觸超過15分鐘以上」：學校提供1劑快篩，陰性無症狀者，正常上課。

曾與確診者共同活動的人：需進行自我健康監測。

●大專院校及高中以下防疫假

確診、快篩陽性或居家隔離者，教職員工可請公假/防疫隔離假，學生可請防疫隔離假。

教職員工及學生於自主防疫期間，可請自主防疫假。

學生如有身體不適或快篩陰性仍有疑慮者，可請防疫假。

●確診者同寢室室友

比照同住親友規定辦理，完成3劑疫苗接種者免隔離，進行7天自主防疫；未打滿3劑，維持3天居家隔離+4天自主防疫。

高中以下各級學校：居家隔離及自主防疫期間不入校上課；如為在校隔離者，居隔期間不離開隔離宿舍。

大專校院：居家隔離不入校，住宿生亦不離開隔離宿舍，自主防疫期間不入班上課。

（中時新聞網 莊楚雯）

延伸閱讀

8/28疫情｜本土＋26,450例 境外＋315例

天龍國學區宅夯 中山區奪雙學區交易冠軍

新海外突發疾病險 不賠新冠、猴痘