第11號颱風軒嵐諾生成 還有1個影響更大

日本東南方海面上午生成熱帶性低氣壓，日本氣象廳下午3時宣布增強為今年第11號颱風軒嵐諾，氣象局表示，軒嵐諾颱風朝西北向日本前進，對台灣沒有影響。但周四、五左右琉球東方海面還會有另一個熱帶性低氣壓生成，有發展成颱風的跡象，周四起將會為台灣東北部帶來雨勢。

氣象局指出，日本東南方海面的熱帶性低氣壓，今天下午增強為今年第11號颱風軒嵐諾（Hinnamnor，國家保護區之意思，寮國提供），朝西北向日本前進，對台無影響。

氣象局表示，反而要注意的是周四、五（9月1、2日）初琉球東方海面將有熱帶性低氣壓發展，可能增強為颱風帶來東北風，周四至周六（9月1至3日）受東北風影響，北部及東北部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。另外，北方鋒面也會帶來東北風，因此周四至下周二（9月1至6日）都是北部及東北部有雨的天氣。

氣象專家吳德榮也在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，9月初台灣東方遠海有熱帶擾動發展成颱風的跡象，且有在琉球附近海面北轉再轉東北呈現大迴轉的路徑。美國模式模擬周六（3日）在琉球西側，距離台灣較近的位置北轉，是否會造成威脅，持續觀察。

日本東南方海面生成今年第11號颱風軒嵐諾，預估周四、五琉球東方海面還有一個熱帶性低氣壓或颱風生成，其東北風會影響台灣。圖／翻攝自氣象局

（ 中時新聞網 莊楚雯）