老人的「王牌運動」是它 死亡率大降16％

老人的「王牌運動」是它! 研究:死亡率降16%比跑步更好

國家癌症研究所(NCI)一項研究表明,壁球、網球、羽球等「拍類運動」對老年人來說是最有效的健體運動,每週進行至少2.5小時,可降低死亡風險約16%。

美國國家衛生院網站24日刊登一篇題為「多種休閒運動可有效降低老年人致死率」文章,由隸屬機構國家癌症研究所主導,觀察272,000名59歲至82歲老年人參與多達7種類型的休閒運動,十年多來其健康表現,包括跑步、快走、游泳、自行車、高爾夫、拍類運動等。

研究人員發現,相較其他平時沒有運動習慣的老年人,將7種類型鍛鍊任意組合實現每週理想運動量,能夠降低13%因任何原因的死亡風險。不過分別探討每項運動作用時,球拍運動意外得到最低致死率16%;跑步則位居第二,能降低15%死亡率。結論是,上述提及7種鍛鍊皆與較低死亡風險密不可分。

根據新版美國全民運動指南(Physical Activity Guidelines for Americans)表明,建議成年人每周進行2.5至5小時的中強度有氧運動,抑或1.25或2.5小時的高強度有氧運動。那些超過水平時數的人,往往擁有更低死亡率,隨著時數遞減,即使不足也比從不運動的人降低5%風險。

另外,這些鍛鍊也涉及降低因心血管疾病或癌症致死的風險,如拍類運動達27%、跑步則為19%。

文章來源:Many types of leisure time activities may lower risk of death for older adults

(中時新聞網 徐沛琪)

