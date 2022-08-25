明迎鬼門關!拜拜勿說4大關鍵字 當心被纏上

明（26日）晚上11點鬼門關，意味著好兄弟長達一個月，能在外趴趴走的暑假正式結束，此時不少公司行號或住家也會擺出供品，以敬畏的心送走好兄弟，命理師楊登嵙就在命理專欄《旺好運》提醒，祭拜最佳時間為下午1點到5點，過程中切記不能說到「留」、「明年再見」等關鍵字，當心被好兄弟纏上。

楊登嵙表示，農曆7月進入尾聲，不少廟宇會舉行重大儀式，並準備豐盛供品，當作送好兄弟回家前的最後一頓大餐，除此之外，也有不少公司行號或住家會擺出供品，以敬畏的心送走好兄弟。

楊登嵙提醒，公司行號或住家若要祭拜好兄弟，最好在下午1點到5點之間拜完。供品盡量以乾料，例如餅乾、泡麵、罐頭為主，也可以準備一些米、油、鹽等，讓好兄弟帶回去，象徵好兄弟在未來11個月可以不愁吃。

另外，若要準備水果，以蘋果、梨子、柿子等當季水果為佳，切記不可準備一整串，或含籽的水果。至於金紙，燒給普渡公的金紙要準備大佰壽金、普渡金、壽金、刈金、福金；燒給好兄弟的則是刈金、銀紙（大、小銀）、經衣、往生錢、金銀財寶等。

楊登嵙強調，拜拜時千萬不能說到「留」、「明年再見」、「明年我再準備豐盛一點」、「期許明年再拜」等關鍵字，否則好兄弟會誤以為你要請祂留下來，對你抱有期許和期待，恐怕因此被纏上。此外，若農曆7月有在家門前掛普渡燈，記得要在鬼門關當天將其燒掉、化掉，若是不能燒的材質，也要記得收起來。

（中時新聞網 温雅芳）

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