手機充電老觀念害電池短命？達人曝關鍵

手機充電老觀念害電池短命 他破解5大迷思：充隔夜免驚

現代人手機不離身，出門在外最怕手機突然沒電，不過你確定自己充電的方法正確嗎？3C達人Tim哥就分享五大常見的充電迷思讓民眾自我檢視，避免不小心養成壞習慣，導致手機電池短命。

3C達人Tim哥在YouTube頻道「3cTim哥生活日常」發出影片，他表示，目前手機使用的幾乎都是「鋰電池」，良好的充電習慣能幫助延長手機電池壽命，Tim哥整理出網友投稿最常見的五大充電問題，分別是，「新機到手就充電、完全沒電才充電、邊用邊充電、充電充整天、在悶熱環境充電」。

Tim哥表示，在過去的觀念裡，買新手機時店員一定會提醒，至少要充電8至12小時才能使用，但其實現在多數手機在原廠出貨時就已經充滿電，因此拿到手機即可使用，直說：「我自己都是這樣」。

Tim哥提醒，盡量不要等電池只剩下20%才開始充電，也未必要將電量充到100%，「大概90%就可以拔掉」，這樣反而是比較健康的充電方式。

另外，有許多人喜歡邊充電邊使用手機，Tim哥指出，電池本身怕熱，充電則會有熱能產生，因此邊充電邊用手機，對電池會造成影響，建議一旦手機發燙就停止使用。

緊接著，最多人關心「手機充電一整天，究竟會不會傷害電池」，Tim哥果斷地說：「不會」，因為現代手機為了保護電池，大多有內建防止電池過充的晶片，不必擔心手機充電一整晚導致損壞。

還有網友好奇，在潮濕悶熱的環境充電，會不會對手機有不良影響，對此，Tim哥回應，其實長期在這樣的環境充電勢必會讓插座、和手機充電孔受到傷害，嚴重的話還會造成短路，尤其不建議洗澡時把手機帶到浴室裡充電。

最後，Tim哥也呼籲，每周手機至少要重新開關機一次，對於維護手機電池的健康也會有幫助。

（中時新聞網 陳駿碩）