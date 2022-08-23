天龍國退位！謝金河驚揭最大國安危機

國發會最新報告指出台灣人口紅利2028年結束，15～64歲的工作年齡人口，8年後預由今年的1,630萬人降至1,507萬人，2070年更腰斬過半剩776萬人，少子化造成人力流失加劇，財信傳媒董事長謝金河驚呼，台北市退居六都第四，人口淨減少已成台灣真正的國安危機。

謝金河在臉書以「台灣不可承受之重：人口流失的危機」為題發文，表示上周台中市長盧秀燕在專題報告指出，台中市已成全台第二大都市，才讓他驚覺六都人口數正快速發生變化，其中以北市掉到六都中的第四都最感吃驚。

照人口數排列，新北有397.468萬人居首，台中市280.09萬人居次、高雄市272.29萬人排第三，台北市剩246.44萬人落居第四，桃園市以226.68萬人排名第五，在市長鄭文燦上任8年來，人口淨增21萬人；台南市有185.07萬人居第六，這是六都按人口數，到今年7月的排名。

照既成的印象，台北市在六都居新北之後，應該是人口數第二的城市，如今台中市、高雄市都超過台北市。

北市從2015年起人口持續減少，7年流失人口197,854人，除了自然死亡外，也可能與台北市高房價，台北居大不易有關。台中市一直都是人口淨增加的都市，一直到去年才出現淨減少7,155人，台中市人口逼近300萬人，都會格局也可能出現更大的變化。而桃園的移居人口最顯著，這是雙北的外溢效應。

過去每一次選舉，大家都會談到北漂現象，這是南部就業機會少，年輕人只好北上求職，這幾年，大南方計劃落實，北漂現象已緩和，雙北人口都出現淨減少，台南、高雄就業機會多，人口流失現象也會有改善。產業、房價及地方首長政策，都影響人口的流動。

台灣又將有地方選舉，謝金河認為，從人口結構來看，未來新竹縣市及嘉義縣市合併應列為優先，新竹縣市加起來也不過是102.76萬人，嘉義縣市加起來也只有75.23萬人，一個嘉義市只有26.26萬人，不到板橋市一半人口。

台灣的城鄕、區域有待重劃，更重要的是少子化的人口淨減少問題，這才是台灣真正的國安危機。

（旺得富理財網 李宗莉）

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