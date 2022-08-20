助流浪貓狗 統一集團總動員

愈來愈多人飼養「毛小孩」做為陪伴慰藉，但同時間，在外流浪的遊蕩犬數量也逐漸攀升。為幫助流浪貓狗，統一（1216）、統一超集團總動員，推出愛心助糧卡等一系列慈善捐助活動。

8月20日是「國際流浪動物保護日」，統一集團積極響應，統一本周宣布攜手台灣動物緊急救援小組，推出愛心助糧卡，在全台統一超門市販售。每張認購卡599元，對應一包18kg寶貝狗愛心犬食捐贈，每月集結數量由廠商直送至協會指定狗園，幫助流浪貓狗能夠溫飽。

根據統計，目前全台遊蕩犬數量已突破15萬隻，相較兩年前的數據，增加6.19%，不僅公立收容所有爆籠的現象，許多流浪狗園也因救助隻數增加、無法有穩定資源挹注等影響，經常處於缺糧困境。

為此，台灣動物緊急救援小組成立「台灣貓狗聯合勸募平台」整合資源，持續提供全台各地弱勢的流浪貓狗收容中心必要的協助與飼料，減緩流浪貓狗園的困境，截至2022年7月，台灣貓狗聯合勸募平台已捐出的貓狗飼料逾7,000公噸，價值超過2.5億元。

統一此次登高一呼，攜手台灣動物緊急救援小組推出愛心認購卡，民眾只要到統一超門市貨架拿取愛心認購卡，至櫃台結帳即可協助集糧，每張認購卡599元，對應一包18kg寶貝狗愛心犬食捐贈，每月集結數量由廠商直送至協會指定狗園。對於生活忙碌無法領養毛孩的族群而言，只要每月捐助一包飼料，等同可讓3隻在外孤苦無依的毛小孩能有一整個月的溫飽。

此外，統一超宣布推出「守護流浪動物 浪愛不孤單」聯合促捐活動，19日起將開啟OPEN POINT APP慈善捐款給兩大指定動保團體，支持團體守護流浪動物的生活起居。

統一超也攜手四大動保團體，分別推出「浪毛孩 不挨餓」犬食認捐、中秋預購愛心貓糧認捐活動，讓民眾可以就近輕鬆做愛心，幫助流浪動物溫飽不挨餓。