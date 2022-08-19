逛好市多怎麼買？「男女對比照」大曝光

好市多10分鐘買完！他曝超狂「男女對比照」 眾人一看全笑歪

許多人經常會到美式賣場採買日常用品，不過有人發現，消費者購物方式居然會因為性別不同而有差別。一名網友分享2張照片，表示他和爸爸逛好市多時只花10分鐘就走出賣場，和老婆逛好市多時，卻是不知不覺花了1小時裝滿購物車，文章一出引發熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「我用我的親身經歷告訴大家，男人和女人真的是世上最兩極的生物」。指出他和爸爸購物時，拿了爸爸早餐想喝的美祿、晚餐想吃的酸白菜鍋，10分鐘就完成採買走出好市多。

反觀他和老婆購物，拿好清單上列的必買事項後，「老婆總是覺得，應該還有東西沒買到」，於是走馬看花、不知不覺塞滿購物車，整趟購物旅程花了1小時，讓原PO笑說，「由此可知，若手頭緊想省錢，帶男人購物準沒錯，但總覺得家裡缺東西，那就帶女人吧！」

一名網友分享爸爸買了早餐飲料、晚餐的酸白菜鍋後就離開，只花了10分鐘。圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書（上圖）

一名網友分享老婆買了除了必買物品以外，還走馬看花拿了許多東西，花了1小時才完成採買。圖/翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書（下圖）

對此，許多網友紛紛分析「男人顧自己，女人顧全家！這就是區別吧！」、「老婆考慮全家人，爸爸把自己照顧的很好」、「跟著老爸只有一餐，跟著老婆讓你衣食無憂」、「男人果然只會顧自己，不論老少」、「這對比的照片～證明了…還好有女人…人生才是彩色的」。

（中時新聞網 陳又瑞）