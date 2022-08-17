台灣難混去柬埔寨?外配在台年收破200萬

近日有多起台灣人被高薪利誘到柬埔寨反遭詐騙事件，律師林智群表示，在台灣的外籍配偶和移工努力揮汗工作，年收入破200萬，各個都說台灣遍地是黃金，林智群認為，他們在台灣都可以闖出一片天，質疑去柬埔寨的人怎會說「在台灣很難混？怎覺得自己去國外可輕鬆賺？」網友也分享自己的觀察說，「我真的看過很多移工年收入數百萬，他們真的很拚。」

林智群昨（16）日於個人臉書粉專指出，外籍配偶、移工來台灣都說台灣遍地是黃金，只要努力工作，年收百萬不是夢，若有生意頭腦，會做生意的人，年收入還有可能超過200萬。林智群認為，外配在台灣人生地不熟，語言不通，生活從零開始，都可以闖出一片天，台灣人在自己的主場有人脈等優勢，竟說「台灣很難混？」

林智群表示，在自己的主場競爭都爭不過他人了，去客場就會贏？站在黃金上的國人，要去年收入比我們低的異國淘金？反觀這些外籍人士來台，都是彎腰低頭努力，滴下無數汗水，他問想去柬埔寨致富的人，「你怎麼會覺得自己去外國可以吹冷氣輕鬆賺錢？」

貼文引發網友熱議，「我真的看過很多外配、移工年收入數百萬，他們真的很拚」、「真的，很多外配開的麵食店，我們時常去吃，生意好到不行」、「腳踏實地、勤勉務實、方為正道」、「要出國闖闖也不是不行，但也是往比台灣先進的國家去」、「真的，我身邊同事的太太是外配，很努力經營小吃店，真的賺很多」。

（中時新聞網 楊雅婷）

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