人間煉獄！台女被騙去柬埔寨 親曝黑幕

30歲台女被騙去柬埔寨 親曝煉獄7日駭人內幕

台人受高薪誘騙至柬埔寨、緬甸等地的案情層出不窮，一名4月從自柬逃回的台灣籍女子「羽棠」接受專訪，還原在柬7天的細節、受騙上當的過程與逃脫方式，盼望國人借鏡她的血淚經驗，別再有人無辜被騙。

30歲的女子羽棠接受《中時新聞網》專訪，她表示，今年初自上份工作離職，在工作轉換之際，收到加入共同臉書社團的網友來訊，詢問她要不要到海外打工，並提供多張良好工作環境與優美住宿的照片，對方說工作項目眾多，她可以落地了解後再選擇，而資方會出來回機票錢，每月薪資約5至6萬元，若加上獎金則會月入10萬元，她遭說服不久後就搭上飛往柬埔寨的飛機。

羽棠說，同批飛往柬埔寨的不只她一人，而他們飛抵柬埔寨後，接機的人舉著寫上「VVIP1688」的立牌迎接，同時收走護照後無返還，將他們帶往一處餐廳休息，藉口要刪除手機內的公司機密便收走大家的手機，待他們取回手機時，起初聯繫她赴柬的仲介聯絡資訊已被刪光。

羽棠解釋，遭騙去的台人統一被送往西港的詐騙園區，她被分派到電信詐騙部門，對方甚至初見面就直言：「你們被賣了」，工作內容為每人每月要騙15至20個台人赴柬，一天至少要發50篇文章徵人，達標才有薪水可領，反之沒達標就沒錢，再加上電擊棒伺候。

羽棠回憶起，她與另外2名台人被分到同部門，他們向公司質疑工作內容與說的有出入，且與公司無簽約，要求離開園區，但管理者聽聞卻氣憤直喊「我錢都給台灣仲介了！」語畢更拿起電擊棒攻擊其中1名台人，以警示她與另名台人。

羽棠說，上班時手機會被公司統一管理，下班自由時間才能重新拿回手機，當時每晚都握著手機想盡辦法向外求援，舉凡傳救命訊息給朋友或加入在柬台人的群組全都嘗試過，最後輾轉透過管道幸運聯繫上西港省長，3天後就逃離詐騙園區。

羽棠指出，求救過程中她收到各式回應，有些人要求支付10萬台幣才願出手相救，還有人要她別報警才能離開，甚至柬埔寨警方受省長之令到園區救她時，柬警一度被園區收買，最終因警方不敢違背省長命令，她才成功被帶出園區。

羽棠續說，最後她被送到柬埔寨的移民局安置，支付移民局一筆錢才確定能返台，而她聽過支付給移民局的價碼最低200元美金（約新台幣6000元），最高甚至到8000元美金（約新台幣24萬元）；羽棠也說，接受訪問是希望能勸退懷抱高薪美夢赴柬的台人，防止再有人受騙，盼喚起台灣政府對柬埔寨詐騙案的重視。

（中時新聞網 蘇育宣）

「KK園區」活摘器官超殘暴 法醫高大成揭買賣淘金暗黑內幕

柬埔寨詐騙案件近期引起關注，有台人赴柬淪為人口販賣被害人，而在緬甸的KK園區手段更加殘暴，以活摘器官為人所知，對此，法醫高大成受訪透露器官買賣暴利黑幕，過去曾聽聞有患者赴陸賣腎卻遭摘光全身器官慘死。

高大成透露，人體的主要器官舉凡心臟、肝臟、肺臟與胰臟等，每1個器官起跳價碼至少10萬元美金（約新台幣300萬元），全身器官加總起來價值可達新台幣2400萬，直呼人體器官相當值錢。

高大成憶起過去一位患者因還不出賭債，曾向他透露自己要赴陸賣出其中1個腎臟，患者與買方討價還價之下，以1個腎臟200萬成交，患者收下買方支付100萬元訂金後赴陸，此後音訊全無，他後來才得知，該位患者早已命喪黃泉，因器官摘除手術為全身麻醉，買方在手術過程中連帶摘下他的所有器官販賣。

高大成還分享，台灣的器官捐贈手續繁瑣，捐贈者被判定為腦死到實際進行移植手術耗費2小時以上，但柬埔寨等國家為活體摘除，技術相較簡單，該國會向先進國家學習器官移植技術後賺錢牟利，甚至也有台灣醫生到該些國家動手術，因為每動一台就入帳100萬元。高大成感慨地說，「這世界就是這樣，給錢就有人做，買賣不會中止，只要人類存在就一定有人做，端看合不合法而已。」

（中時新聞網 蘇育宣）

4千台人困柬緬？ 刑事局揭：僅120人求助 滯泰3嫌將押返台

國人遭詐騙赴柬緬打工淪為「豬仔」剝削事件愈滾愈大，近來查出有4000多國人赴柬緬，卻外傳這些人目前均為失蹤狀態，刑事局透過各地區警察局積極訪查未歸國人的總人數，確認並非全為受迫性滯留人數，經訪查，4000多人中僅有近120件因無法即時聯繫上的個案，已向警方求助報案，至於目前仍有3名嫌犯，將協調泰國押解返台。

為瞭解國人赴柬狀況，刑事警察局於8月初將近期赴柬未歸國人資料彙整後，交由各地區警察局複查，確認在台家屬是否知悉親人行蹤，以發掘潛在被害人。

警方強調，所謂超過4000國人在柬埔寨，並不等於全部為受迫性滯留，其中也包括刑事局所設定「目標年齡層」中的合法經商與就業人數，且更不等同於「失蹤」或「失聯」的國人數。

刑事警察局強調，經過積極的查訪後，4000多名國人的家屬，目前有近120件因無法即時聯繫上的個案，已向警方報案，刑事局表示該120件已報案案件，後續將由警方後續積極追查，如確有遭受暴力拘禁，將積極展開積極營救。

刑事局表示，台泰合作於14日在曼谷救出9名台灣人返台案，15日經桃園地檢署檢察官訊問後，認1名何姓男子涉犯意圖詐騙使人出國犯嫌，當庭逮捕並向法院聲請羈押，桃園地院訊問後裁定何嫌應予羈押並禁止接見通信。其餘收容於泰國移民局3名國人，刑事警察局專案小組將儘快協商派員接返國內調查。

刑事警察局強調，販賣人口議題日前受到高度重視政府已經展開跨部會合作，無論預防、勸阻、救援、究責這四個面向，都已經積極展開，盼望媒體在關心與報導的同時，能積極查證並審慎報導，勿造成恐慌氣氛，實無益於整體救援工作。

（中時新聞網 戴志揚）

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