看屋收100元帶看費 房東這理由網友炸鍋

對租屋族而言，房子好壞固然重要，與房東是否投緣也很關鍵。一名網友近日透露，他與房東約看房時，對方竟跟他收100元的「賞屋費」，理由是以前被人爽約過，讓他十分傻眼，貼文也掀起網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆料公社」貼出與房東的對話截圖，對方稱看屋前需要先匯款100元，簽約才會退還，還解釋是因為過去曾被放鳥，車程35分鐘。面對如此要求，他向房東坦言「這樣對要看房子的人來說怪怪的，還沒看到房子就要收100」，殊不知對方態度仍非常強硬，說自己收到100元才會出門。

頭一遭遇到這種要求，還沒看房就先收100元，讓他大開眼界，「第一次遇到看房子要先匯100的，原因因為被放鳥過？大家覺得這樣是合理的嗎？我沒遇過看房子要收費100，而且還要先匯款的！？」。

文章掀起廣泛討論，雖然房東提到有被爽約的經驗，但大多網友還是無法認同這樣的做法，「太扯了！重點就算收100沒放鳥也要退吧，一定要簽約才退」、「怕人家放鳥勒，約11點的話不會10:30打給房客，確定一下是有沒有要看再出門」、「這種的都很硬，以後退租會東扣西扣，扣到你心寒」、「他房子也不用急著租啦！靠這個門票錢就可以維持基本的了」。

延伸閱讀

沒囤房稅租屋族一樣苦 財政部臉書被罵爆

房客死不繳租金怎辦？網曝1招制裁超有效