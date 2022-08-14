鴨蛋產地價貴2成！中秋必吃蛋黃酥漲最兇

中秋節腳步越來越近，不過受到原物料和包材成本不斷上漲，不少月餅業者紛紛喊漲 ！ 尤其蛋黃酥漲幅最兇，原因在於裡頭的鴨蛋黃。目前每台斤的鴨蛋產地價格已經比去年同期上漲8塊，加上養鴨戶今年減少養鴨，讓鴨蛋的數量跟著短缺。

圓渾飽滿的蛋黃酥，撥開來裡頭的蛋黃絕對是靈魂！中秋節應景月餅銷售旺季，只不過今年價格普遍喊漲，尤其蛋黃酥漲幅最兇，傳出關鍵就在於「鴨蛋黃」。

鴨蛋批發行老闆指出：「因為去年就開始漲了，去年因為雞蛋漲，鴨蛋也跟著漲，沒辦法因為飼料太貴了，變成說他們養鴨的也都划不來啦，一般現在外面賣鹹蛋每顆10元的很正常啦。」

亮出蛋黃酥用的「醃蛋黃」，還有順應中秋現在買氣最夯的「生鴨蛋」，只是受到蛋鴨的飼料成本大漲，產地價三級跳！從3年前均價每台斤約25元，到去年中秋檔期35元，今年漲到每台斤40元，目前中秋檔期更直接飆上43元歷史高點。

彰化水禽養殖生產協會理事長吳鴻基說：「經過加工的蛋黃，今年會有點漲一些，去年初到現在的飼料成本已經漲幅大概多了5成，飼料成本跟蛋價比較不符合。

點出今年以來原物料行情，牽動飼料價格一路漲，成本大增下，國內鴨農乾脆選擇暫時不養。

吳鴻基表示：「按照去年全台的載養量是250萬隻，今年的話逐一減少，大概200萬隻左右。」

以產地彰化來說，飼養率較去年減少2成，鴨隻減少，產蛋跟著短缺。也難怪今年從源頭鴨農到終端店家都喊扛不住，知名蛋黃酥陳耀訓、小潘、鐵窗牌紛紛調漲1-3成不等，讓今年中秋節想來點應景月餅，恐怕都得先掂掂荷包。

（ 蔡佳芸、尤彩礽／台北報導）

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