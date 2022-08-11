阿聯酋航空召募副機師 開夢幻客機享高薪

客運復甦，航空公司不只復航增班，還要搶機師！阿聯酋航空11日宣布，啟動副機師招募計畫，鎖定在安全、技術、顧客體驗等領域專業人士，加入由空中巴士A380和波音777客機為核心組成的全球最大寬體機隊，飛行員未來也有機會駕駛波音787-9夢幻客機、波音777-Xs及A350-900s。

目前阿聯酋航空擁有265架空中巴士及波音飛機，橫跨六大洲飛往140個城市。隨著阿聯酋航空不斷投資、更新機隊，飛行員未來也有機會駕駛波音787-9夢幻客機、波音777-Xs、A350-900s。

阿聯酋航空的飛行員將與技術純熟的教練，一同在公司特別設計的環境中完成培訓，培訓設施包括領先業界的10組A380及波音777飛行模擬器。隨著阿聯酋航空業務成長，也為副機師們提供職涯發展性，讓副機師有機會晉升機師、技術飛行員、標準考核機師、考官及教官。

阿聯酋航空提供優渥薪資、住宿與教育津貼、醫療保險與牙醫給付，及旅行、貨運優惠，可使用先進的排班系統，爭取希望執飛的航班及目的地，另可為親朋好友兌換阿聯酋航空全球機票，憑阿聯酋航空白金卡，於杜拜及全球數千家零售商店與購物中心享有系列優惠。

符合副機師職位者，須持國際民航組織頒發有效航線運輸駕駛員執照，且具有多種引擎、多組員飛機，曾於最大起飛重量20噸的飛機上完成至少2,000小時飛行時數的經驗。

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