飯後做「這運動」2分鐘 有效對抗糖尿病

從小到大我們就被告知，吃飽飯不要坐著，多走能幫助消化和頭腦清醒，平衡短時間暴增的血糖值。一項發表在學術期刊《運動醫學》（Sports Medicine）的研究表明，其實只要散步2分鐘，就能對人體產生意想不到的好處，且建議是在飯後60至90分鐘內完成。

根據《紐時》4日報導，研究比較坐著、趴著、站姿以及走路對心臟、體內胰島素的變化，發現飯後只需2-5分鐘「低強度」步行運動，對於調節血糖水平有顯著效果；步行15分鐘則有助預防糖尿病等併發症。此外，控制血糖波動對於糖尿病患者至關重要，能有效穩定病情，若血糖值劇烈上升或下降都可能引發2型糖尿病。

心臟病學專家克肖·帕特爾（Kershaw Patel）博士表示，「別低估小小的動作，哪怕是一小步，都有助於身體健康。」

相較慢走，站著不動看起來非常無感，研究指出仍有助平衡血糖，但還是建議從事低強度步行，因為它需要更多肌群參與，肌肉會吸收多餘葡萄糖，促進血液循環的同時燃燒食物中的養分。

再者，研究還發現，飯後60至90分鐘是最好的慢走時機點，短程步行對降低血糖特別有用，因為此時體內血糖值飆升至最高點。

最後是給忙碌的現代人一些，在工作中就能執行「微步行」撇步，你無法在辦公室奔跑，那就給自己幾分鐘的時間倒杯咖啡、到走廊晃晃，居家上班的人可能範圍受限，「那就站起來吧!站著等於讓你多走好幾步路」。

文章來源：Just 2 Minutes of Walking After a Meal Is Surprisingly Good for You

（中時新聞網 徐沛琪）

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