三年沒補登存摺會怎樣?網喊一狀況會想哭

隨著網路的發達，不少企業針對各服務項目提供數位化辦理，為配合現在付款方式，很多銀行業者已廣泛使用推出「網路銀行」，讓部份民眾早已習慣以電子帳單取代紙本存簿！日前有網友在整理房間時翻出堆放多時的銀行存摺，好奇詢問「一直沒去刷會怎樣嗎？」引內行網友解答「有些申請會比較麻煩」。

一位鄉民近日在PTT發文分享，提到自己在大掃除時，剛好將深藏已久的紙本存簿整理出來，就順勢回想了一下，表示上一次刷簿子已是前年辦帳戶時，因此好奇「若一直沒去補摺，會有什麼影響嗎？」。

貼文引起不少網友留言，不少網友透露早已習慣靠電子帳單，並認為紙本存簿有刷沒刷影響不大，「現在很多交易都線上啊，我也沒碰過存摺了！」、「網銀方便+1，尤其還有手機APP可以用，真的很少碰存摺～」、「之前刷到一半說要去櫃台換摺，結果大排長龍放棄後，到現在沒碰過存摺！」。

另有網友分享其補摺經驗，表示其實沒想像中麻煩，「如果超過一定的交易筆數，你再去刷的時候會合併成一筆！」、「去臨櫃辦理，無論你有幾筆，都會合成一筆，不合也沒有關係。」、「就是彙總成一筆，其實還好啦！」；不過有網友提到若要申請貸款或辦卡會比較複雜，「主要是要辦卡或是貸款，需要提出相關證明的時候，你還要額外申請。」、「如果有去刷的話，你就影印給貸款資料就好，但是如果剛好被合成一筆、太久沒刷，你要申請比較麻煩啦！」。建議大家利用空閒時間或能定期去刷一下紙本存摺，才不會影響日後需要時的辦事效率！

（中時新聞網 觸mii）

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