北市搶先開跑 12/1起飲料店禁一次用塑膠杯

環保署今年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，規範全國飲料店最遲於2024年全面禁用一次用塑膠飲料杯，而台北市政府搶先報請環保署核准，宣布自今年12月1日起全市2,206間飲料店禁用一次用塑膠飲料杯(包含生物可分解塑膠PLA杯)，預估每年可減少7,600萬個一次用塑膠杯，若業者經輔導後仍未改善，將依廢棄物清理法裁罰最高6,000元。

台北市環保局資源循環管理科長林鈺惠表示，雖然中央訂出2024年期限，不過台北市積極推動減碳減廢，5月底即召集北市所有連鎖飲料店業者，會商預定今年12月1日起實施不得提供一次用塑膠杯，與會業者多數願意配合政策執行，環保局也同步派員走訪非連鎖飲料店約1,000家進行逐店宣導，以利業者於正式實施前的緩衝期消化庫存的一次用塑膠飲料杯，並盡早評估使用可替代材質或提高優惠鼓勵消費者自備環保杯。

林鈺惠表示，北市府於6月中向環保署提報相關計畫，環保署也於8月3日核准。待12月1日新制上路後，全市2,206家飲料店將禁止使用一次用塑膠飲料杯，預估每年可減少7,600萬個一次用塑膠杯，減少912公噸塑膠使用量，環保局為落實執行，也將派員不定時稽查，若輔導後仍未改善，將依廢棄物清理法裁罰最高1,200至6,000元。

（ 中時 陳薏云）

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