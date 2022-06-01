5縣市遠距教學至6/10 全台狀況一次看

本土疫情持續蔓延，教育部也授權各縣市政府彈性調整停課標準，全台各縣市上周接宣布遠距教學延長至端午連假後，如今延長時間已經快到，台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣和連江縣等5縣市今相繼宣布暫停實體課程至6月10日，改採遠距教學，後續則會視疫情狀況調整。另台北則宣布6月6日起將恢復實體上課。

基隆市

基隆市宣布延長遠距教學上課至6月2日，國小與幼兒園家長若因工作上需要，仍可讓學生到校。

新北市

新北市暫時沒有提前放暑假的規劃，考量城鄉差距，實施線上或分流教學採取彈性授權、因地制宜策略，授權學校依狀況調整。

台北市

台北市宣布高中以下6月6日將恢復實體上課。

桃園市

桃園市宣布各級學校實施遠距教學到6月2日，後續將視疫情狀況調整；而國三與高三生則直接遠距到暑假，畢業典禮則改線上方式舉行。

新竹市

新竹市高中已下學校停止實體課程至6月2日，高三與國三生畢業典禮前也暫停實體課程。

新竹縣

新竹縣高中以下學校遠距教學至6月2日。

苗栗縣

苗栗縣高中以下學校持續實施遠距教學至6月2日；高三、國三生畢業典禮前也暫停實體課程。

台中市

台中市高中以下學校遠距教學延至6月10日。

雲林縣

雲林縣高中以下的學校下周繼續暫停實體課，之後視疫情狀況滾動式檢討。

彰化縣

彰化縣高中以下學校遠距教學至6月10日。

南投縣

南投縣高中以下學校線上教學延續到6月10日。

嘉義縣

嘉義縣高中以下的學校遠距教學至6月5日。

嘉義市

嘉義市高中以下的學校遠距教學至6月5日。

台南市

台南市高中以下學校維持遠距教學至6月5日，後續將視疫情情況進行滾動式調整。

高雄市

高雄市宣布將停止實體課程時間至6月5日。

屏東縣

屏東縣宣布高中以下各級學校持續遠距教學至6月5日。

宜蘭縣

宜蘭縣級學校暫停實體課程至6月2日，但因6月3日起為端午連假，因此復課時間預計是6月6日。

花蓮縣

高中以下(公私立含幼兒園)線上教學持續延至6月2日，有照顧需求學生仍可到校上課。

台東縣

台東縣各級學校遠距教學至6月5日。

澎湖縣

澎湖縣高中以下學校及公立幼兒園暫停實體課程從至6月2日，採取遠距教學；私立幼兒園、準公共化幼兒園，是否停課由校方自行決定。

金門縣

金門縣國三畢業生遠距教學至畢業典禮前一日，國中小以下學校遠距教學至6月2日，國立高中、職則由各校自行決定。

連江縣

連江線預計讓國中小線上教學到6月10日，後續視疫情滾動式調整。

（中時新聞網 何立雯 、中時、 范揚光）