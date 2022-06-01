確診多日咳嗽卻好不了？醫揭關鍵

確診多日咳嗽卻好不了 兒科醫：恐與1疾病有關

國內疫情升溫，不少確診者紛紛分享相關症狀及經驗，其中不少人康復後仍有喉嚨痛、咳嗽等症狀，擔心是產生後遺症，不過兒科醫師陳敬倫指出，有胃食道逆流者若喉嚨或聲帶發炎，會使胃酸更加敏感，進而造成喉嚨搔癢、咳嗽不會好等情況，因此確診多日但還是持續咳嗽，「應懷疑有胃食道逆流的可能」。

陳敬倫在臉書粉專發文指出，感染Omicron最容易受到影響的就是喉嚨與聲帶，類似副流感病毒，大人常出現喉嚨痛、聲音沙啞等症狀，嬰幼兒則容易併發哮吼，不過感染新冠病毒後，仍持續有喉嚨痛及咳嗽等症狀，「應懷疑有胃食道逆流的可能」。

陳敬倫解釋，有胃食道逆流的人，若喉嚨或聲帶發炎，會使胃酸更加敏感，當胃酸逆流反覆刺激黏膜，即會造成喉嚨搔癢、有異物感、慢性咽喉發炎、咳嗽不會好等情況。

陳敬倫提醒，感染新冠病毒後，若持續有喉嚨痛、咳嗽等症狀，應盡量避免吃油炸食物、蛋糕甜點、巧克力、咖啡、茶、可樂、柳丁、橘子、鳳梨等，容易胃食道逆流的食物。

此外，營養師高敏敏也曾發文建議，確診者若有咳嗽、聲音沙啞等症狀，可多攝取維生素C，如維他命C片、發泡錠，或芭樂、奇異果、小番茄等維生素C含量豐富的食物。

（中時新聞網 温雅芳；中時 鄭任南）

醫曝美國研究 Omicron重創兒童族群 比Delta還兇

兒童疫苗開打，比起莫德納，BNT顯然更受家長青睞。醫界仍是老話一句：有什麼打什麼。醫師黃軒以美國統計為例，10名住院的小孩有9人沒打過疫苗；且和Delta相比，小孩染上Omicron，中重症比例甚至更高。

胸腔暨重症專科醫師黃軒PO文，他引用美國報導，去年一整年，COVID-19導致600名兒童死亡，但流感造成的兒童死亡人數，每10年平均120人。今年1月是Omicron侵襲最高峰，全美有156名兒童死亡。

「研究人員甚至發現，和流感病毒比較，COVID-19對兒童的致命率恐怕已超過500%」。黃軒強調，病毒會往抵抗力不佳的族群擴散，小孩子就是其中之一，所以要給5至11歲的對象接種疫苗。

美國研究指出， 5至11歲因確診住院的孩子，每10人有3人沒有任何慢性病、每10人有9人未接種疫苗、每10人有2人需要住進加護病房。

跟先前的Delta相比，Omicron導致兒童住院機率增加，住進一般病房以及住進加護病房的比例，Omicron分別是Delta的2.3倍、1.7倍，人數也多了2.1倍。

「好好照顧小孩子，尤其在Omicron爆量時刻，你的孩子（5歲至11歳），該帶他去打疫苗了」，黃軒說。

（中時新聞網 王嘉慶；中時 陳怡誠）