月底全面調漲！國內線機票最高漲9.6％

由於航空燃油價格持續上漲，連續三個月平均價格6月1日已達國內線運價調漲門檻，交通部民用航空局表示，航空業者將依規定調漲國內線全額運價，預計6月30日生效，各航線平均漲幅約4.8％（平均調漲100元），漲幅最高達9.6％，飛離島機票最多貴232元。

國內航空燃油價格自109年6月起持續上漲迄今，由於國內航線票價於103年全面調整時，民航局同時訂定開因應油價變動調整機制，當國內線航空燃油連續3個月平均價格達調整門檻時，則適用該門檻所對應之運價。

民航局表示，依據中油6月1日公告航空燃油價格，今年4至6月中油公告之國內航空燃油平均價格（每公升29.38元），已高於國內航線運價調漲之門檻（每公升27.25元），各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，並將自6月30日起生效。

配合票價調整，旅客如以調整前之票價購買6月30日（含）以後出發航班機票，須依所購機票條款及航空公司規定補差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。

（邱莉玲）

烏俄戰爭對國際油價的影響持續發酵，受到油價漲價影響，民航局1日公布國內23條航線全額客運票價全面調漲，平均漲幅達4.8％、平均漲百元台幣，將在6月30日上路。

民航局表示，自2020年6月開始國內航空燃油價格持續上漲，依據中油1日最新公告的燃油價格，4～6月中油公告的國內航空燃油平均價格為每公升29.38元，已經超過國內航線運價27.25元的門檻。

國內航線因應油價的票價調整機制在2014年訂定，當國內航空燃油連續3個月平均價格達到調整門檻，即可適用對應的運價。民航局官員指出，各航空公司依交通部所核定運價上、下限調漲全額票價，國內線新票價將在6月30日起上路。

此次調整漲幅從2.7％至9.6％不等，平均漲幅約4.8％、增加100元，另為照顧離島地區居民，政府將持續給予票價補貼，以維持其負擔不變。

上一次票價調整為4月1日，調漲幅度約4.6％。民航局表示，旅客如果有用「調整前票價」購買30日以後出發的航班機票，必須依所購的機票條款及航空公司規定補足差價；持調整後票價機票的旅客，如因故須提前改為6月29日（含）以前出發，則由航空公司退還差價。

另，民航局已請航空公司應透過電子郵件等管道，充分揭露相關資訊並妥處旅客權益事宜，旅客也向各航空公司或至其官網查詢相關資訊。

（李青縈）

延伸閱讀

逾8千項飲食商品變貴 日本迎漲價的夏天

油飆 國內線機票4/30漲價 這家漲6.6％

好想出國!民眾搶789元機票 虎航官網當機