沒收到居隔單？符合2條件今起可線上補發

中央流行疫情指揮中心29日宣布，自今（30）日起，在「數位新冠病毒健康證明」系統新增「確診者指定處所隔離通知書補發」功能。只要是本月1日至26日確診，但仍未取得電子隔離通知書者，以及27日起確診，未於三日內取得電子隔離通知書者，符合2種條件者皆可申請。

衛福部30日表示，根據統，有約50萬名確診者未收到隔離通知書，截至上午10時，已有逾7,000人使用新服務。行政院則預告，正在規畫密切接觸者補登跟補下載隔離書功能，希望可以在一周內接續推出。

行政院長蘇貞昌日前透露，5月1日以來，有些確診者因為資料不齊全，所以沒有領到居隔單，才會特別請行政院政委唐鳳來調整一些程式。

行政院30日召開「數位證明系統新增確診者隔離通知書補發功能記者會」，由行政院發言人羅秉成主持，行政院政委唐鳳、指揮中心發言人莊仁祥，以及衛生福利部資訊處長龐一鳴出席。

羅秉成說，實施新台灣模式後，確診者眾多，拿不到隔離通知書是必然會發生的事，但是確實造成基層沉重負擔，也造成民眾困擾，政府必須找出發法補救。

莊仁祥說，確診者想要下載補發的隔離書，除了可以從健保快易通進入，也可以直接到衛福部數位證明平台，選擇用身分證號、健保卡號、戶號或護照號碼申請。若老年人沒辦法自己申請，可以由家人協助，或是去區公所與衛生所請行政人員協助。

唐鳳說，經過測試，他用健保快易通進入後填妥資料，將隔離書下載到手機上，只要2至3秒的時間，上面也會印補發字樣。

對於有多少人適用新服務，龐一鳴說，5月1日開始，部分資料不全 ，例如缺電話號碼有逾20％，就沒辦法直接發送隔離通知書簡訊；發了簡訊沒辦法點選的民眾，又占了25％；有順利拿到相關通知書則有55％。估計有發隔離書沒拿跟發不出隔離書者，約有50萬。不過，疫情每天都在變動，人數也會隨時增加。

龐一鳴又說，新功能今凌晨零時上線，到今上午9時已有5,000人使用，上午9時到10時，又多了2,000人，等於到上午10時，已經有逾7,000位民眾使用，反應時間都很正常，沒有延宕。

此外，唐鳳也預告，正在規畫密切接觸者補登跟補下載居隔書功能，考量勞動部6月19日內補證名都不算曠職，但是衛生機關處理需要時間，一定會趕在6月19之前上線。羅秉成則說，預計在一周內提出，會請指揮中心規畫。

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