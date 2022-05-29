陽光露臉 周二鋒面近、端午連假天氣出爐

由於台灣在暖氣團內，氣象專家吳德榮表示，今、明兩天高溫飆36度，午後山區及大台北、東北部近山區平地有雷陣雨，周二滯留鋒面接近及西南風影響，周二、周三全台各地局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢，高溫微降1、2度，周四起滯留鋒又北移，周五至周日3天端午連假都是高溫36度以上，午後雷陣雨的天氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今（29日）滯留鋒北移至東海，台灣在暖氣團內，各地熱如盛夏，高溫升至35、36度，要防曬、防中暑；天氣晴朗，山區、大台北、東北部地區午後有局部雷陣雨機率。明（30）日台灣仍在暖氣團內，各地晴朗炎熟；受西南風影響，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及大台北、東北部地區部分平地有陣雨或雷雨。

吳德榮表示，周二（31日）滯留鋒接近，受其邊緣影響，水氣增多，全台有局部陣雨或雷雨機率提高，午後有較大雨勢；無明顯冷空氣，各地高溫微降1、2度，仍偏暖。周三（6月1日）清晨西南部有局部短暫陣雨，午後各地有局部陣雨或雷雨的機率，仍有較大雨勢。

吳德榮表示，周四至周日（2至5日）滯留鋒又漸北移，受西南風影響，因此周五至周日3天端午連假，清晨西南部有局部短暫陣雨，午後山區及部分平地有陣雨或雷雨的機率，台灣在暖氣團內，各地持續熱如盛夏，高溫36度以上。

（中時新聞網 莊楚雯 、中時、 姚志平）