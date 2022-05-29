網轟社交距離App沒用 陳時中揭關鍵用途

一名網友表示，「社交距離App」跳出通知，指他5月25日曾與確診者接觸5分鐘，確切接觸時間卻讓他想破頭，氣得大罵「App要做也做好一點，別做半套」，貼文曝光後，網友也怒轟，「這麼爛的App早就刪掉了，根本沒有意義」。對此陳時中說，該App是決定要不要做快篩的重要依據，還是有意義的。

原PO昨（28）日於臉書社團《爆怨公社》指出，「社交距離App」跳出5月25日曾與確診者接觸5分鐘，但他不確定是在哪個時間點接觸，他不滿怒罵，「接觸5分鐘，我還要想一天24小時我在哪最有可能接觸，再多顯示接觸時間點很難嗎？」認為以整體來說，App實用性不大，直言「App要做也做好一點，別做半套」。

貼文曝光後，隨即引發網友共鳴，「這破東西，我早就刪了」、「這個App很爛，確診者沒有下載=廢物」、「我還12天後才收到，什麼花大錢的破東西」、「我同事確診，也有上傳資料，但我的都顯示無接觸」、「跟政府一樣廢的垃圾App」、「這個爛App隔一天還會幫你校正回歸加時間」、「都要與病毒共存了，這個App也沒什麼意義了」。

疫情指揮官陳時中今日回應，「社交距離App」對他來說還有意義，是決定要不要做快篩重要的依據，若接觸時間很長，再加上喉嚨有點痛，就可以用居家快篩篩檢；如果只是喉嚨痛，但沒有相關接觸通知，就可以再多觀察幾天，陳時中認為對自我健康監測有幫助。

（中時新聞網 楊雅婷）

延伸閱讀

接觸過確診者怎辦？4類人應變措施1次看

社交距離App暗藏2巨雷？這群人喊拒載