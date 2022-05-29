粉專貼「很多孩子走了」 刑事局辦「他」

20個粉專下午3時31分同步貼出「很多孩子走了」 刑事局點名要辦的是他

刑事局今天上午舉行記者會，針對「很多孩子走了」的社群貼文，是否涉及違法假訊息，做出說明。刑事局副局長黃家琦表示，刑事局已注意相關輿情，但對於所謂約談某藝人，如28日已澄清的一樣，「目前並無此規劃，也尚未有任何偵查的動作。」

警政署資訊室主任林建隆則指出，經初步分析5月25日至5月26日，至少有25個臉書粉絲專頁，張貼與本案相同的文章，來源均為「內容農場」。

林建隆說，依臉書頁面資訊及貼文時間，可分為2個群體，其中20個粉絲專頁貼文時間均為5月26日的下午3時31分，且與內容農場發布該篇文章時間極為相近（下午3時24分），研判粉專管理者在同時間同步投放相同內容。另外5個粉絲專頁雖貼文時間不同，但臉書頁面有相同資訊，研判有相同管理者。

林建隆表示，本案有多個臉書粉絲專頁同步張貼相同內容文章的異常情形，未來警方將持續追查蒐集類此資訊的來源方向，如有違法事證，將依法究辦。他強調，過去即有許多「境外內容農場」散布不實訊息的案例，本案也是類此模式，由內容農場產製訊息後，短時間透過多個臉書粉絲專頁同時散布。疫情期間，提醒民眾切勿轉傳不實內容農場文章，避免造成國人恐慌。

警方蒐證發現，20個粉專「很多孩子走了」貼文，都是下午3時31分。圖/警方提供

刑事局指出，過去因社群網路，常藉民眾檢舉、或媒體報導有關疫情不實的訊息，警方的偵查流程，是先函請衛福部疾病管制署，確認內容是否符合法律要件，如果是，則依特殊傳染性肺炎防制條例來偵辦。

若不符合相關條例要件，而懷疑可能涉及所謂的假訊息，則還必須同時符合「出於惡意、虛偽假造、跟造成危害」，惡、假、害的三要素，才由警方依照社維法偵辦，並移請地方法院簡易法庭來審理。

刑事局強調，目前警方還在輿情蒐集階段，並無約談任何人的作為，警方要偵辦是如內容農場的幕後者。

（中時 胡欣男）

郭彥均發文惹議 刑事局：找內容農場幕後主使

刑事局今天說，有關「很多孩子走了」網路貼文，警方偵查流程要函請衛福部確認內容是否符合法律要件，目前還在蒐集輿情，沒要約談藝人郭彥均，偵辦方向是針對內容農場幕後者。

警政署刑事警察局上午召開記者會，副局長黃家琦說，有關媒體報導不排除約談藝人郭彥均，已注意相關輿情，對於所謂約談郭姓藝人目前並無此規劃，也尚未有任何偵查動作。

他指出，過去因社群網路，常藉民眾檢舉或媒體報導有關疫情不實的訊息，警方偵查流程要先函請衛生福利部疾病管制署確認內容是否符合法律要件，若是才依嚴重特殊傳染性肺炎防治條例偵辦。

黃家琦說，若不符合相關條例要件，懷疑可能涉及所謂假訊息，還要同時符合出於惡意、虛偽假造、跟造成危害要素，警方才依社會秩序維護法偵辦，並移請地方法院簡易法庭審理。

他強調，刑事局尚在輿情蒐集階段，沒有要約談任何人，警方偵辦是內容農場幕後者。

（中央社）

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