愛三路34年地標要關了 麥當勞曝原因

基隆市麥當勞愛三路門市28日上午貼出公告，表示29日晚間8時後，即將結束營業。公告發出後，不少民眾都在社群網站哀號「童年回憶結束了！」就連基隆市議會副議長林沛祥也在臉書發表不捨之情。

麥當勞愛三店自1988年開設至今，已經開業34年，雖然後續在新豐街、大武崙等地都有設立分店，但市區僅有俗稱「大麥」的愛三店及「小麥」的信二店。在這段期間，不少市民在市區成長及生活的回憶，都與「大麥」脫不了關係。

在基隆的本地臉書社團裡，充滿了各種不捨的發言，諸如：「這是基隆地標了耶」、「以前跟朋友約都是麥當勞前面等，以後沒有了」。就連副議長林沛祥也表示：「大麥（愛三路麥當勞門市）是我們這一輩、甚至是全體基隆人近40年的回憶。不知是因為疫情、或者是整體基隆經濟環境的大不如前，讓我們市中心的著名地標又消失了一個，想起來、就會有一種莫名的惆悵感。」

對此，麥當勞公關部門表示：「基隆愛三店營業時間自1988年2月起至今，台灣麥當勞基於整體商業考量，基隆愛三餐廳將於5月29日晚間8時結束營業，感謝顧客長久以來的支持。」至於停業的原因，麥當勞則表示是整體商業考量，包括了人力、內部經營，不完全是疫情因素；也希望基隆市民能繼續支持其他分店。

（ 中時 張志康）

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