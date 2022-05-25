發票中獎太興奮傳照分享 反遭翻拍冒領

國稅局表示，查獲一名不肖人士在網路搜尋電子發票中獎照片，利用兌獎APP掃描QR code詐領130多筆、約4萬元獎金，案件移送司法機關偵辦，涉案人已被依詐欺取財罪提起公訴。

財政部中區國稅局今天召開例行記者會指出，財政部自108年起推出「統一發票兌獎APP」網路兌獎服務，協助民眾匯集以載具儲存的雲端發票，直接將中獎發票獎金匯入綁定的銀行帳戶；取得電子發票證明聯對中五、六獎及雲端發票專屬百元獎者，也可利用兌獎APP拍攝上傳中獎發票驗證無誤後，獎金即時匯入指定帳戶。

然而，中區國稅局表示，曾接獲民眾反映持有中獎電子發票證明聯，卻無法兌領獎金，疑似是因中獎興奮而將發票拍照張貼於臉書網頁遭盜領。

經中區國稅局透過統一發票兌獎APP監控機制，查得該中獎發票獎金由某不肖人士利用兌獎APP線上領取，進一步調閱其兌獎清冊，發現他以手機掃描拍攝中獎電子發票證明聯QR code，成功兌領130餘筆，領取獎金4萬餘元。

中區國稅局深入分析，上述中獎發票為小額交易，主要交易對象為超商、加油站及超市等，且消費地遍及全國各地，甚至有同一天於北、中、南及東部進行消費，又經由兌獎APP掃描上傳的中獎電子發票證明聯圖檔發現，多數中獎發票明顯是翻拍手機及電腦螢幕畫面，顯然這些中獎發票並非本人消費而取得，涉及冒、詐領發票中獎獎金。

中區國稅局於是將調查事證移送司法機關偵辦刑責，經檢察官偵查終結，認這名不肖人士意圖為自己不法之所有，基於詐欺犯意，在網路搜尋電子發票中獎照片，再利用兌獎APP掃描QR code詐領獎金，依刑法詐欺取財罪提起公訴。

中區國稅局提醒，不要將中獎電子發票證明聯拍照分享於網路上，以避免有心人士截圖盜領中獎獎金；更不可翻拍網路上中獎發票冒領獎金，以免觸犯刑責；同時，為防杜不法冒、詐領獎金，已建立相關防弊機制加強查核，若查獲不法領獎金者，將移送檢調偵辦刑責，切勿以身試法。

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