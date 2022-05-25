兒童BNT常見副作用一次看 4狀況先別打

兒童BNT疫苗今起在各縣市陸續開打，由於疫情不斷升溫，不少家長盼能讓孩子獲得更多保護力，但又擔心相關的副作用，本文整理出疫苗常見的副作用、去哪裡可打兒童疫苗、哪些狀況不可以打疫苗等，常見的7大問題供民眾參考。

一、兒童能打的疫苗廠牌有哪些？

目前開放6至11歲兒童接種半劑量的莫德納、5至11歲的兒童打兒童劑型BNT。

二、兒童疫苗什麼時候開放接種？

半劑量莫德納先前就已經開打，兒童BNT則從今天起在各縣市陸續開放接種。

三、兒童疫苗要去哪裡才可以打？

半劑量莫德納可至指定醫療院所預約接種，兒童BNT則是今起各縣市陸續開放「校園接種」，家長也可自行帶孩子去指定醫療院所打疫苗。

四、兒童接種疫苗常見的副作用？

6至11歲打莫德納常見副作用為注射部位疼痛98.4%、疲倦73.1%、頭痛62.1%、肌肉痛35.3%、畏寒34.6%、關節痛21.3%、噁心/嘔吐29.3%、腋下腫脹/壓痛27.0%、發燒(>38度)25.7%、注射部位腫脹22.3%與發紅24.0%。

5至11歲兒童打BNT後常見副作用為注射部位疼痛84.3%、疲倦51.7%、頭痛38.2%、肌肉痛17.5%、畏寒12.4%、關節痛7.6%、注射部位腫脹20.4%與發燒(>38度)8.3%。

五、打mRNA疫苗心肌炎發生率？

台灣兒科醫學會表示，在兒童大規模施打疫苗的國家中，顯示出發生心肌炎或心包膜炎的機率極罕見，明顯低於青少年的發生率。

六、哪些人不適合接種兒童疫苗？

對疫苗成分有嚴重過敏反應史，或先前打過疫苗發生嚴重過敏反應的人將不予接種；另若打疫苗當天正在發燒或有急性中重度疾病的人，建議等病情穩定後再接種。

七、打完疫苗啥狀況要立刻就醫？

出現4狀況應將兒童立刻送醫，分別是持續發燒超過48小時或活力變差、常見疫苗副作用幾天後仍沒有消失、出現炎重過敏反應，像是呼吸困難、氣喘、心跳加速、虛脫與全身紅疹等、出現疑似心肌炎症狀，像是胸痛、心悸或運動耐受不良等。

（中時新聞網 何立雯）