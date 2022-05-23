快篩陽同確診4類對象 插健保卡自動顯示

指揮中心23日公布，將家用快篩經醫師確認個案、居家照護、居家隔離/自主防疫對象及居家檢疫者，加入健保查詢系統TOCC提示，醫師插卡可知患者身分，以利診療參考。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入廣泛社區流行，隨疫情動態調整「健保醫療資訊雲端查詢系統」TOCC提示，以提供醫師診療參考，並新增「嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案」。

提示對象將包括4類，第一是居家隔離/自主防疫對象，包含「3天居家隔離+4天自主防疫」或「7天自主防疫」；第二是「7天居家檢疫+7天自主健康管理」居家檢疫對象；第三是無症狀/輕症確診者採居家照護對象；第四是嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案。

莊人祥指出，這次調整增加嚴重特殊傳染性肺炎檢驗陽性個案，是指經抗原快篩，包含醫事人員執行醫用快篩、家用快篩經醫事人員確認或PCR檢測陽性，尚未由醫師通報研判為確診者。

莊人祥表示，上述各類對象就診時透過TOCC即時提示，可協助醫師快速辨識，採行適當防護措施並提供適切的診療，以照護就診病患並守住醫療防線。

莊人祥說明，有關「健保醫療資訊雲端查詢系統」主要提供健保特約醫事機構使用；另為強化高風險場域及高接觸風險人員防疫措施，亦開放非健保特約機構可透過申請。

莊人祥指出，於防疫期間可使用「健保醫療資訊雲端查詢系統」的「特定地區旅遊及接觸史查詢作業」功能查詢民眾TOCC提示，目前已申請核准的非健保特約機構包含非健保特約醫事機構、捐血中心、長照機構、矯正機關、消防署及地檢署。

莊人祥提醒，因全球COVID-19疫情仍嚴峻，指揮中心將持續因應疫情發展調整相關防疫政策，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同維護國內防疫安全。

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