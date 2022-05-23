不用再問了！公費清冠一號查詢表上線

快篩陽視同確診最快本周啟動，不少民眾反應找不到可以取得「清冠一號」的中醫診所，衛福部國家中醫藥研究所與中醫師公會今天宣布，設計出一款「公費清冠一號動態查詢表」，可按照所在縣市點選查看附近中醫院所「清冠一號」庫存量，不必再一家家詢問。

民進黨立委陳瑩、國家中醫藥研究所長蘇弈彰、中華民國中醫師公會全國聯合會理事長柯富揚今天與「清冠一號」8家授權藥廠代表順天堂、莊松榮、立康、勸奉堂、勝昌、華佗扶元堂、天一、漢聖等業者共同召開記者會，公布「清冠一號」即時查詢表。

國家中醫藥研究所與中醫師公會全國聯合會已合作建置公費清冠一號醫療資訊平台，由中醫視訊診療有需求的確診病患開立新冠一號，病患和家屬可透過「公費清冠一號動態查詢表」，查詢提供清冠一號的中醫醫療院所名單和庫存量。

陳瑩指出，接到許多民眾陳情，確診者希望能取得清冠一號，卻跑了好幾家診所都找不到，現在有了動態表，可以讓民眾節省很多時間，只要查詢後透過視訊問診，即可快速取得清冠一號。

目前市場上搶購「清冠一號」亂象太多，甚至已有以「清冠一號」發生詐騙的案例，陳瑩也要求衛福部中醫藥司，針對非法管道販售「清冠一號」的情形，要嚴查嚴辦。

蘇奕彰表示，「清冠一號動態表」將由每家中醫診所於每日晚上12點時，填報每家診所「清冠一號」的數量，每周也會跟八大藥廠匯整隔週可出貨的數量，送達需要而沒有清冠一號的中醫醫療院所。

目前每天約有1萬6千人需要清冠一號，柯富揚指出，此次集結1391家診所、2492名醫師共同合作，動員22個縣中醫診所和中醫師主動上傳清冠一號庫存，民眾可透過中醫師拿到清冠一號，八大藥廠產能也已全開，將全力提供民眾的需求，大家一齊共同防疫。

公費清冠一號動態查詢表（供全台灣民眾查詢）

清冠一號動態表

（中時 崔慈悌 、 鄧博仁）