快篩陽！抗病毒藥物怎麼吃 醫師揭5重點

快篩陽性視同確診最快本周啟動，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，專家會議已針對口服抗病毒藥物進行適應症確認，一旦宣布全民適用快篩陽即確診，經醫師診斷就能取得抗病毒藥物。醫師黃軒提供5點專業意見，供民眾參考。

黃軒在臉書PO文，台灣即將開放「快篩陽性等於確診」，經醫師診斷評估後，可開出抗病毒藥物，預防症狀惡化，建議民眾應先了解以下5大重點：

1.快篩陽性後、醫師看診前，要準備什麼？

黃軒說，當然要有呈現陽性的快篩證明，試劑上要有日期、名字。家中若是長者確診，一定要協助他們操作電子設備，也不要放老人家單獨和醫師視訊；準備平時吃的藥物（有藥名），供醫師參考。

2.抗病毒藥物如何吃？

目前抗病毒藥物有兩種，分別是帕克斯洛維德（Paxlovid）、莫納皮拉韋（Molnupiravir）。帕克斯洛維德每次服用2錠Nirmatrelvir（150 mg錠劑）跟1錠Ritonavir（100mg錠劑），每日2次，共服用5天。莫納皮拉韋每12小時服用一次，一次4顆膠囊，持續5天。

3.帕克斯洛維德副作用包括味覺改變或被破壞，另外也有腹瀉、血壓升高、肌肉痠痛等。莫納皮拉韋的副作用以腸胃症狀為主，如腹瀉、噁心、嘔吐等。

4.抗病毒藥物的副作用如何處置？

黃軒強調，服用抗病毒藥物治療期間，很多副作用和感染新冠很像，一些副作用症狀應尋求醫師協助，開立藥物解決不適。

5.快篩陽性，怎麼辦？

黃軒說，住家附近的診所或各地衛生所，都會有一大堆快篩陽性，怎麼辦？照SOP配合即可。

（中時新聞網 王嘉慶 、中時、 陳君瑋）