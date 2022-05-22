退休夫婦賣房搬進郵輪 花費竟比房貸便宜

退休生活，你打算怎麼過？美國有一對退休夫婦，不同於常人養花弄草、含飴弄孫的老年生活，他們反倒出售名下房產移居到郵輪上，展開屬於他們兩人的冒險，遊歷各國，且計算在郵輪上的每日開銷，竟比房貸還要來的便宜。

澳洲媒體7News報導，53歲的安喬琳（Angelyn Burk）和丈夫理查（Richard Burk）是郵輪愛好者，他們早於退休前就開始計畫，要過上自己夢想中的老年生活，看著日出日落、吃著美食，玩遍全世界。

會計師退休的安喬琳從1992年第一次搭上郵輪航行加勒比海後，就深深的愛上這種體驗，而作為一名職業的會計師，安喬琳也為了退休後的生活，開始估算如何才能美夢成真。

2021年5月，他們將原居住地西雅圖的房產賣掉，同時運用辛苦存下的存款，試著住在郵輪上，如今正計畫「永久移居」；安喬琳計算，郵輪上每天開銷最多100美元，如果包含自助餐等費用，可以彈性增加至135美元。

安喬琳說，「年初至今，我們已經住在郵輪上80幾天，日均開銷僅約89美元，其中包括住宿、娛樂、食物，甚至是郵輪靠岸後等支出」，且他們也已經遊遍許多國家，包含加拿大、阿拉斯加、日本、墨西哥、越南等。

根據美國線上房地產業者Zillow數據顯示，西雅圖當地平均房價為95萬8,027美元，年增16.4%，若以貸款30年、首付頭期款20%、利率為5.453%計算，每月需還款約5,034美元（折合新台幣約14.9萬），一年達6萬408美元（折合新台幣約179萬）；而Burk夫婦表示，雖然他們幾年前以更低的價格買下房產，但估算後，在郵輪上每年32,485美元（折合新台幣約96.5萬）的開銷，仍遠低於他們所支付貸款。

（中時新聞網 蔡宗倫）

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