喉嚨痛怎分辨是否染疫？醫曝關鍵

喉嚨痛5疾病怎分辨？醫：染Omicron激似這一款

台灣本土疫情爆炸，不少網友分享最常見的症狀就是「喉嚨如刀割」，對此，耳鼻喉科醫師陳亮宇表示，常見喉嚨痛疾病大致上可分為5種，症狀都有所不同。其中感染Omicron病毒與感冒症狀雷同，多是上呼吸道症狀，若有喉嚨劇痛與發燒症狀，卻沒有扁桃腺的問題，那恐怕就是染疫了。

陳亮宇日前在臉書發文說，喉嚨痛是感冒常見的症狀之一，因此很容易被誤認為吃個消炎止痛藥、多喝水休息就會慢慢康復，但有些時候喉嚨痛可能潛藏一些更嚴重的疾病，需要醫師進一步檢視、對症下藥。

陳亮宇指出，喉嚨痛主要是病毒或細菌感染造成的咽喉扁桃腺發炎，其中病毒感染的比例超過70%，除了各種感冒病毒外，也包括EB病毒、單純疱疹病毒及腸病毒等；而來自細菌的感染雖較少見，但如果沒有及時且正確的診斷治療，可能會造成嚴重的併發症，例如A型鏈球菌感染（GAS）。

陳亮宇分享5種常見喉嚨痛的疾病，首先是「病毒型咽扁桃腺炎（感冒）」，通常有上呼吸道症狀，像是咳嗽、鼻塞與流鼻水，多數情況不需要使用抗生素治療，而現在感染Omicron的症狀也比較類似這種，特別是出現喉嚨痛與發燒，很有可能就是被新冠病毒感染了。

陳亮宇也說，第二種是「細菌性咽扁桃腺炎（如A型鏈球菌感染）」，好發在5至11歲的兒童身上，咽扁桃腺會出現滲出物、發燒、上顎出血點、前頸淋巴結腫大疼痛，但不會咳嗽或流鼻水；會有又紅又腫的草莓舌。且A型鏈球菌感染恐造成猩紅熱，皮膚會出現細小紅疹，摸起來粗糙像砂紙。多會用抗生素治療，以免併發症發生。

陳亮宇指出，第三種為「傳染性單核球增多症」，超過90%為EB病毒感染，發燒恐逾一周，特徵是咽扁桃腺有滲出物、頸部淋巴結與肝脾腫大、眼皮水腫等；再來是「疱疹性齒齦炎」，其實就是單純疱疹病毒（HSV）感染，口腔黏膜處出現水泡潰瘍，還會發燒、淋巴腺結腫大。特點是病人會有牙齦紅腫出血及口腔惡臭的現象。

陳亮宇也說，最後一種就是「疱疹性咽峽炎和手足口病」，這是由腸病毒（如克沙奇病毒、伊柯病毒等）引起，除了喉嚨痛與發燒，還會在軟顎、口腔後半部出現水泡潰瘍，且若是手足口病，患者的手掌、手指、腳掌、腳趾與屁股周圍可能出現水泡。

陳亮宇坦言，有些喉嚨痛是因較少見的兒童特殊疾病引起，例如川崎氏症，此病除了會出現草莓舌與嘴唇乾裂等口腔黏膜的病徵，也會有些特別的臨床表現，像是發燒5天以上、雙側非化膿性結膜炎、頸部淋巴結腫大、手掌與腳掌水腫、手指及腳趾脫皮和全身皮膚皮疹等，未經妥善治療也可能造成嚴重的後遺症。

陳亮宇提醒，當喉嚨痛合併6大症狀要格外警覺，分別是單側喉嚨疼痛、聲音沙啞、嘴巴張不開或牙關緊閉、流口水、無法吞嚥與呼吸困難或呼吸喘。提醒大家不可輕忽喉嚨痛背後可能的影響，一般因感冒引起的喉嚨痛，通常幾天內會緩解，要是過了3天都沒好或有任何疑慮，都應就醫治療，避免發生嚴重併發症及可能的後遺症。

（中時新聞網 何立雯；中時 黃世麒）