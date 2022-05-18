同住家人確診僅他快篩陰 網曝9招躲病毒

本土單日確診人數連續多日破萬，一名網友透露，同住家人快篩陽性，立刻約了PCR檢測，回家以後就進房間隔離，而他面對家中格局沒有天花板的狀況，身為密切接觸者最後仍是快篩陰性，他提醒大家同住者染疫先做好9件事，包括準備藥物與快篩、準備漂白水、衣服毛巾洗乾淨、找些解悶的東西、全部只能靠自己、勤換口罩、戴口罩睡覺、戴手套處理確診者的垃圾與密切接觸者也要吃普拿疼。

一名網友昨在PTT上發文說，他家房子的格局屬於古早通風式，簡單來說就是沒有天花板，有沒有間隔都沒有差，因為空氣都是流通的狀態。而他的家人A要去上班前一天快篩陰性，但因為當天晚上就發燒而請假，隔天他午睡起來，對方就說他快篩兩條線，剛剛才去醫院PCR，然後就直接進房間隔離了。

該網友指出，知道家人快篩陽性去驗PCR後，他第一時間就把口罩戴好，並準備500ppm的消毒水（氯系漂白水加清水），把一樓至三樓都仔細的擦過一遍，期間還一度因為吸入過多的氯氣而感覺不太舒服，接著也在家人隔離的房間門口擺上板凳，用來放食物和藥品；而家中的共用衛浴也瘋狂消毒水更是大量噴灑。

該網友也說，隨後他就緊急搬到一樓去睡覺，原本放在浴室中的舊毛巾和牙刷則是直接全丟掉；第二天他酒精和消毒水不離手，吃飯前會用酒精消毒桌面與雙手。第三天家人透過線上看診拿到清冠一號，並收到自我防疫回報的簡訊。後來A被送到集中檢疫所，他們立刻把A的房間封起來，並將他掛在外面的毛巾與衣服通通拿去洗。

該網友也建議大家做好9件事情，分別是「準備好常備藥與快篩」、「氯系漂白水和噴瓶」、「掛晾衣服毛巾等等要全部一起洗」、「魔法小卡刷起來，一解隔離之苦」、「全部只能靠自己」、「口罩7天用掉一盒」、「戴口照睡覺，吃完飯立刻換」、「戴手套處理確診者的垃圾」與「密切接觸者也得吞普拿疼」。而他也感歎的說，家人確診以後他才懂，網路上那些說只是小感冒的言論，真的不能信。

（中時新聞網 何立雯 、中時、 黃世麒）

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