加油先等等 9日起汽、柴油各降0.1元

中油表示，受中國4月份製造業採購經理指數(PMI)數據轉弱、美國聯邦準備理事會(Fed)加快升息步調及美元指數續強等因素影響，國際油價上漲。惟在啟動雙平穩機制下，9日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升30.3元、95無鉛汽油每公升31.8元、98無鉛汽油每公升33.8元、超級柴油每公升28.1元。

中油指出，本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲5.14美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.14元，國內油價依公式計算漲幅為4.41%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.3元及5.7元。

不過，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.8元及5.2元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.4元及5.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。

中油強調，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升共各2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價、平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之4.4元及5.8元均由中油吸收，累計111年至4月底止，中油共吸收約81.37億元。