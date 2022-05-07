快篩後不能馬上放心 醫:染疫4狀況恐偽陰性

不少民眾有疑似症狀或有接觸史，會使用居家快篩。但醫師提醒，感染發生還不夠久、試劑操作錯誤等4種狀況下感染COVID-19快篩可能造成偽陰性，建議間隔1到2天再次採檢。

高雄市長陳其邁今天召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，高雄市民生醫院副院長林俊祐說明居家快篩採檢陰性的幾種可能性。

林俊祐指出，除了真的沒有感染或感染的是其他病毒，有4種情況會造成快篩呈陰性。包含採檢時感染發生時間還不夠久，可能剛暴露感染源就去驗，病毒抗原量還沒有多到可以被偵測到；採檢技術不佳，如採檢方向不對、採檢時間過短等；或是操作程序失誤；及無症狀感染者已經快痊癒了才採檢等因素，都會造成偽陰性。

林俊祐說，若民眾持續有症狀，或有明確接觸史，快篩陰性後，建議間隔1到2天再次快篩，以求精確。並提醒民眾快篩前務必詳閱說明書、跟著指示操作。

高雄市今天啟動4處社區篩檢站9間醫院的小兒快篩陽性特診，快篩陽性且有症狀兒童可採檢、看診、領藥一次搞定。林俊祐說，民生醫院負責的社區篩檢站今天約有10名小朋友來看診，採檢PCR後，醫生會評估是否有危險症狀需住院，若無須住院，會詢問症狀，開立3到5天份的口服藥。民眾大多是騎車、開車前來，約10分鐘就可以看完，相當順利。

北市衛生局日前承諾設快篩陽性兒童綠色通道，事後稱用藥複雜而轉彎，媒體詢問，小兒用藥是否困難。林俊祐說，現場準備藥品多為小兒科常見感冒藥物，如退燒藥、鎮咳等，如有特殊症狀，會再考慮送醫治療。

陳其邁表示，高雄市小兒特診用藥是由各站負責的醫學中心或地區醫院備藥，醫師由基層診所專業小兒科醫師支援，藥師公會指派藥師。跟一般小兒科、地區醫院的藥品整備同等級，準備上沒有困難。至於各地區小兒特診情況，則因人口、大家看診習慣等情況不太一樣。

國小生疫苗開打首週，高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，這2天每天約有300到500名學生接種，共約12間以上偏鄉、特殊學校完成施打，接種率近5成。沒有接獲不良反應通報。

中央流行疫情指揮中心今天公布高雄有2163例確診個案，高市府表示，其中有18例轉外縣市、21例重複鍵入、172例隔離轉陽、69例有外縣市足跡、特定娛樂場所21例、密切接觸者1821例、新案疫調中41例，整體看來職場接觸傳染增加，提醒民眾注意職場傳播風險。

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