美最新旅遊警示 台遭列不建議前往名單

美國疾病管制中心（CDC）昨（2日）發布最新風險評比旅遊名單，值得關注的是，在此之前台灣一直被歸類在低風險國家(Level 1)，不過即日起被調升了一階，至「中度風險國家」(Level 2)，美CDC不建議國人前往旅遊。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國疾病管制中心 （CDC） 週一公布的旅遊名單中，大致上沒有明顯變化。依舊將風險層級由低至高層分為4大類，一級表示「低」風險，如中國大陸、印尼、印度及多數非洲國家；二級表示「中」風險，如台灣、墨西哥、伊朗等；三級表示「高」風險，如英國、法國、巴西、加拿大等；四級則是「特殊情況」禁止前往的國家，目前尚沒有國家被歸類此。

報導指出，這份最新旅遊名單對台灣來說並不是個好消息，對於擁有「防疫模範生」頭銜的台灣向來維持在「低風險國家」(Level 1)，過去兩個月不斷放寬旅遊政策，也是倒數宣布邊境限制的國家。然而，台灣竟躍升了一層級至「中度風險國家」(Level 2)，和其他像是韓國、泰國、越南、新加坡等亞洲國家列為「不宜前往」國家，只是後面列出的國家所屬「高風險國家」(Level 3)。

醫學分析專家莉安娜‧文（Leana Wen）表示，「旅遊名單是旅客評估風險的重要指南針。」他建議大家欲前往一個國家時，先搞懂需要遵循的預防措施，以及抵達後打算去哪裡、做什麼事。

（中時新聞網 徐沛琪）

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