防疫限制逐步放寬 完整施打疫苗者可望優先開放

隨國內COVID-19本土疫情升溫，疫苗接種意願提高，指揮中心指揮官陳時中今天表示，雖疫情逐漸邁入高峰，但防疫限制放寬腳步不停歇，擬完整施打疫苗者優先開放，呼籲儘速接種。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗人口涵蓋率第1劑為84.82%、第2劑為80.08%、追加劑為59.58%，其中65至74歲長者追加劑涵蓋率為73.7%、75歲以上為59.7%，長者疫苗接種仍有努力空間；5月2日至13日期間，各地方將進行6至11歲兒童的莫德納疫苗接種。

今天新增1萬6,936例本土病例，創疫情以來新高，確診個案中新增42例中症、5例重症，新增3例死亡個案，其中1人為先前已公布中症惡化為重症死亡。中央流行疫情指揮中心統計，今天新增的中症個案中，10人未接種任何一劑疫苗、僅接種2劑或1劑者各為6人，20人接種3劑疫苗；新增的重症個案，其中3人未接種過疫苗、1人接種2劑、1人接種3劑。

陳時中表示，民眾能夠施打疫苗就盡量接種，除了現階段國內疫情逐漸邁入高峰，接種疫苗可降低重症及死亡風險；另外，隨著防疫限制逐步放寬，研擬會從完整接種或打過第3劑疫苗的民眾開始鬆綁管制，呼籲民眾儘速施打疫苗。

除了接種COVID-19疫苗以外，抗病毒口服藥物可降低高風險族群染疫後重症死亡風險，各界關注國內口服藥物剩餘量。陳時中表示，雖然隨著確診病人增加，口服抗病毒藥物使用量提高，但現在藥物還剩非常多，輝瑞到貨37萬人份，僅用600多人份，默沙東進貨5000份，僅用200多人份。

COVID-19疫情不斷升溫，為加速疫調，指揮中心設置確診個案自主回報疫調系統，今天起正式上線，疫調單大致有4個大題必須填寫，確診者填寫個人資料，包含手機號碼、居住地址、職業或身分別、服務學校或公司等，填寫最早出現症狀日期或檢驗陽性日期、密切接觸者、是否有慢性疾病等。

陳時中表示，自主回報疫調系統上路首日上午發出7000多人，已有半數回報，系統無法在1、2天內達到減輕工作負擔效果，但相信半自動化可減少很多程序，減輕很大負擔，預估將在5月中旬前可更自動化，改由系統開單，將人工降到最低，未來人工僅用於除錯，提醒民眾聯絡電話務必填寫正確。

陳時中提到，現在是自主回報疫調系統與舊疫調系統轉換期，部分縣市的確診者可能會同時收到新舊款疫調填寫表格，提醒民眾2份填寫單至少應填1份， 如果民眾願意2份都填也不反對，但資料填寫正確最重要，以利疫調匡列加快，大家才能心安。

自從國內疫調模式改為重點疫調後，簡訊實聯制已被社交距離App取代，指揮中心發言人莊人祥表示，台灣社交距離App目前已超過908萬次下載，鼓勵民眾下載及使用，使用者只須下載安裝並開啟藍牙，App即可記錄相關資料；尚未安裝民眾可至App Store及Google Play（下載連結：iOS、Android）雙平台下載使用。

延伸閱讀

居隔3+4最新制度一次看 自主防疫能去哪?

防疫鬆綁 航空、旅遊業 7檔喜迎復甦